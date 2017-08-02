Göztepe'de 8 futbolcu ile yollar ayrıldı

Transfer döneminde Gençlerbirliği'nden Selçuk, Galatasaray'dan Sabri, Fenerbahçe'den Hakan, Beşiktaş'tan Enes, Sporting Lizbon'dan Beto, Kasımpaşa'dan Castro, Maccabi Tel Aviv'den Scarione, Lorient'ten Peybernes, Bastia'dan Ngando, Başakşehir'den Rotman, New Castle'dan Gouffran, Gaziantepspor'dan Serkan, Doğanay ve Ghilas'ı kadrosuna dahil eden Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, 8 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Teknik Direktör Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim geçen sezon takımı Süper Lig'e çıkaran futbolculardan Gosso, Segbefia, Lokman, Canberk, Emrecan, Fethi, Murat ve Schewchlen'le yollarını ayırdı. Süper Lig sevinci yaşayan kadroyu dağıtan sarı kırmızılılarda geçen sezonda sadece kaleci Günay, Tanju, Halil, Tayfur ve Jahovic kaldı.



Takımı sil baştan değiştiren Göztepe'de sezon bitiminde kiralık olarak oynayan Umut, Burak, Soner ve Gençer kulüplerine dönerken, Emre, Kobakhidze, Fuchs, Salim, Göktuğ, Sinan, Gökhan, Kone, Mehmet Erdem ve Hakan'ın kulüple ilişiği kesildi. Süper Lig'in zor bir platform olduğunu belirten Tamer Tuna, "Bazen değişimler yapmak zorunda kalıyoruz.



Ama taraftarımızın gönlü rahat olsun, çok kaliteli bir kadro kurduk. Her zaman mücadele eden, pes etmek nedir bilmeyen bir takım oluşturuyoruz. Geçen sezon kulübümüzü yukarılara taşıyan futbolcularımıza teşekkür ediyoruz" dedi.



Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Brezilya Serie A ekibi Ponte Preta'da görev yapan stoper Kadu'yla da büyük ölçüde anlaştı. İzmir'e gelen 31 yaşındaki Brezilyalı'nın hafta sonuna kadar resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Sol bek transferi için ise İtalya temsilcisi Udinese'den Iraklı Ali Adnan ile görüşen Göztepe'nin Beşiktaşlı golcü Ömer Şişmanoğlu'nun işini de bitirmesi bekleniyor.