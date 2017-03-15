Göztepe'de Buruk'tan taraftara çağrı

Göztepe'de pazar günü deplasmanda oynanacak Eskişehirspor maçı için geri sayım başlarken, Teknik Direktör Okan Buruk, bu sezon Süper Lig'e yükselme barajının geçmiş sezonlardan düşük olacağını söyledi

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Okan Buruk, "Sezon sonunda 60 puanı geçen, Süper Lig vizesini alır. Biz bu konudaki inancımızı hiç kaybetmedik. Sezon başında da bocalama dönemi yaşadık ama sonrasında toparlandık. Şimdi de zor dönemlerden geçiyoruz ancak karamsarlığa kapılmıyoruz. Biz tüm dinamiklerimizle Süper Lig'e çıkacağımızı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.



Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Eskişehirspor'un da ligde kendileri gibi zor günler geçirdiğini sözlerine ekleyen Okan Buruk, "Bu maç bizim açımızdan yeniden ayağa kalkmak için bir fırsat. Artık geçmişe sünger çekmek zorundayız. Eskişehirspor son haftalarda sahasında kazanmakta zorlanıyor ancak yine de çok çetin bir deplasman olacak" şeklinde konuştu. Eskişehirspor karşısında alınacak sonucun ligin kaderini değiştirmeyeceğini anlatan Buruk, "Kazanırsak büyük moral buluruz ancak şampiyon olmayız. Aksi bir sonuçta da havlu atmayız. Önümüzde daha 9 maç olacak. Bu müsabakaya kader maçı gözüyle bakmıyoruz" diye konuştu.



TARAFTAR MAÇ SONUNDA TEPKİ GÖSTERSİN



Geçen hafta 1-0 kaybedilen Ümraniyespor karşılaşmasında taraftarların sert tepkisiyle karşılaşan ve istifası istenen Teknik Direktör Okan Buruk, tribünleri sükunete çağırdı. Taraftarların maç sırasında takımı protesto etmemesi gerektiğini dile getiren Buruk, "Bitiş düdüğü çalmadan tepki göstermek doğru değil. Biz bu sezon son dakikalarda çok maç çevirdik. Oyun anında desteğe çok ihtiyacımız var. Karşılaşma bitiminde ise tepkiler olabilir" diye konuştu. Hem kendisinin hem de futbolcuların üzerinde baskı olduğunu da belirten Buruk, "Göztepe gibi büyük bir takımda görev yapıyorsanız baskıyı hissedeceksiniz. Önemli olan bu baskıyı lehimize döndürmek" dedi. Okan Buruk kulüpteki geleceği ile ilgili ise, "Başkanımız Mehmet Sepil ve yönetim kurulumuz hangi kararı alırsa alsın saygı duyarım" dedi.



FUCHS VE JAHOVİC'TEN BAŞARI SÖZÜ



Göztepe'nin sağ bek Benjamin Fuchs ve golcüsü Adis Jahovic, sezon sonunda Süper Lig sevinci yaşayacaklarını söyledi. Son haftalarda konsantrasyon eksiği ve bireysel hatalar yüzünden istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Fuchs, "Hatalarımızdan ders alacağız. Bu yola hep beraber çıktık ve şampiyonluk için kenetlendik" dedi.



Sarı kırmızılıların yıldızı Jahovic, "Hepimiz sıkıntılı bir süreç yaşadık. Bu hafta Eskişehirspor gibi çok güçlü bir takımla karşılaşacağız. Taraftarımız rahat olsun, gerekeni yapacağız" dedi. Makedon oyuncu hakkında çıkan transfer haberlerini yalanladı, "Benim Antalyaspor ile görüştüğüm yazıldı. Böyle bir durum yok. Tek düşüncem Göztepe'nin başarısı" diye konuştu.