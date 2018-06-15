Göztepe'de muhteşem kutlama

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe kuruluşunun 93'üncü yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladı

15 Haziran 2018 Cuma 11:54

Dün saat 19.25'te Güzelyalı Sahili'nde toplanan binlerce taraftar müzik ve ışık gösterileriyle eğlendi. DJ performanslarının da sergilendiği organizasyonda saatler 22.00'yi gösterdiğinde meşale ve havai fişek şov başladı.

Susuzdede Parkı'na kurulan platformda geri sayım yapıldı ve binlerce meşale İzmir'i aydınlattı.

Gemilerle İzmir Körfezi'ne açılan futbolseverler de meşale yakarak Sarı-Kırmızılı ekibin doğum gününü kutladı. Ardından havai fişek gösterileriyle etkinlik devam etti.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yönetim kurulu, teknik direktör Bayram Bektaş ve futbolcular da gemiden kutlamaları izledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe 93. yıl #göztepe
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