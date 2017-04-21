Göztepe'de Sepil'den oyunculara uyarı

Türkiye 1'inci Ligi'nde son olarak Bandırmaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek son 6 maçta 5'inci mağlubiyetini alarak Süper Lig'e direkt çıkma şansını zora sokan Göztepe'de Başkanı Mehmet Sepil futbolculara tatlı sert uyarılarda bulundu

Antrenmanından sonra teknik direktör Yılmaz Vural ve oyuncularla tesislerde bir araya gelen Başkan Sepil, mutsuzluğunu dile getirdi. Alınan sonuçlar ve sergilenen kötü futboldan yakınan Başkan Sepil'in, "Gidişatımız kötü. Herkes kendine çeki düzen versin" dediği öğrenildi. Her şeye rağmen mevcut kadroya güveninin tam olduğunu da ifade eden Mehmet Sepil, daha sonra şunları söyledi:



"Ben geçmişi unuttum. Bundan sonra kalan 6 maçta sizlerden başarı bekliyorum. Kulübe ve İzmir'e olan borcunuzu ödeyin. Taraftarımızı da artık üzmeye hakkınız yok. Bizi yaz-kış demeden desteklediler. Adana Demirspor maçında sizlerden alkışlanacak bir futbol ve galibiyet bekliyorum. Yönetim olarak her zaman arkanızda durduk, bundan sonra da desteğimizi sürdüreceğiz."



RAKİP ADANA DEMİRSPOR



Bandırmaspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle dönüp 43 puanla 6'ncı basamakta kalan Göztepe, 29'uncu hafta mücadelesinde yarın Adana Demirspor'u konuk edecek. Bornova Stadı'nda Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Sarı kırmızılılarda iyileşen orta saha oyuncusu Murat'ın forma giyebileceği, son idmanda sağ arka adalesinde sakatlanan stoper Gençer'in durumunun ise maç saatinde netleşeceği ifade edildi. TRT Spor'dan da naklen yayınlanacak karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 35, numaralı 10, maraton ve kale arkası ise 5 TL olarak belirlendi.



Teknik direktör Yılmaz Vural, kötü gidişe son vereceklerine inandığını belirterek, "Taraftarımızı yeterince üzdük. Play off'u elimizden kaçırmamalıyız. Adana Demirspor maçıyla yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.