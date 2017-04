Göztepe'de Sepil duruma el koydu

Türkiye 1'inci Ligi'nde lider başladığı sezonun ikinci yarısında son 6 maçta 5 yenilgi alarak play off'u bile riske atan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, duruma el koydu

Lig sonuncusu Bandırmaspor deplasmanında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşayan Başkan Sepil, ilk 2'den direkt Süper Lig şanslarını yitirdiklerini belirtirken şunları söyledi:



"Takımda büyük düşüş var. Devreyi lider kapadıktan sonra yaşananlar açıkça görünüyor. Şu an ilk 2'den çıkma şansımız kalmadı. Akılcı hayal kuracaksak artık play off'tan çıkmayı düşünmeliyiz. Hepimiz üzülüyoruz. Göztepe olarak bunu hak etmiyoruz. Taraftarımız her maça geliyor. Türkiye'de örnek deplasmanlardan biriyiz ama aynı heyecanı, aynı coşkuyu neticeye dönük olarak göremiyoruz."



Ankara'dan telekonferans yöntemiyle gazetecilerle konuşan Başkan Sepil, Bandırmaspor'un son sıralarda olduğunu hatırlatıken şöyle konuştu:



"Onlara da saygı göstermek lazım ama bu futbolla fark daha da büyük olabilirdi. Ligin bitmesine 6 hafta var ve şu an ne yapacağımıza bakmak zorundayız. Başarısızlığı tek tarafa yüklemek mümkün değil. Başta yönetim olarak büyük hatalar yaptığımız kesin. Önce oyuncularda düşüş oldu, 3 hafta önce hoca değişikliğine gittik ama henüz onunla ilgili de verim alamadık. Sabahtan beri teknik direktör Yılmaz Vural'la görüşüyorum. İzmir'e döndüğümde oyuncularımla da konuşacağım. Takımda mental olarak büyük düşüş var. Kendilerine olan güvenlerini yitirdiler. Neticede sezonu bu hocayla, bu oyuncularla bitereceğiz. Kötü gidişi durdurma çalışması içindeyiz."



Geçen sezon da ligde ilk yarıyı play off hattında, liderin 3 puan gerisinde bitirmesine rağmen ikinci yarıda düşüş yaşayan Göztepe'nin Başkanı Sepil, şöyle devam etti:



"İş hayatımda olduğu gibi mühendis kafasıyla baktığımda aynı şeyi iki kez yaşıyorsak kulüp olarak da yaptığımız hatalar var demektir. Transfer politikaları bunun etkeni olabilir. Ama bitime 6 maç var ve 6'ncıyız. Hala bir şansımız var. Bu hataların değerlendirmesini şu an yapmanın bize faydası yok. Tüm hatalara rağmen burdan nasıl çevirebiliriz, Göztepe'yi tekrar başarılı günlerine nasıl getiririz bunu düşünmek zorundayız. Futbolcular şu an başarısız oldukları için prim alamıyorlar. Performans düşüklüğünden dolayı ceza da verdik. Bunun yanında büyük bir moral düşüklüğü, zihinsel düşüklük var. Aynı filmi ikinci defa gördüğümüze göre hata bizde."



"RADİKAL DEĞİŞİKLİK YOK"



Başkan Mehmet Sepil, bu sezon geniş bir kadro kurduklarını ve Süper Lig hedefine ulaşılamasa bile radikal değişiklik yapmayacaklarını söyledi. Başkan Sepil, bu konuda şöyle dedi:



"Kadronun çoğunun sözleşmesi devam ediyor. Kiralık gönderdiğimiz ve takımlarında başarılı olan oyuncular var. Takımı bulunduğumuz lige göre değerlendirecegiz. Çıkamazsak bir planımız var. Çıkarsak da planlama yapacağız. Geçen yıla göre kadromuz çok daha geniş olduğu için çıkamasak da yeni sezonda yapacağımız takviyelerle Süper Lig yarışında daha avantajlı konumda olacağız."



"Bütün oyuncuları değiştirip silbaştan yaptığınızda başarı gelmediği kesin" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Sepil, şöyle devam etti:



"Bunun örneklerini geçen yıl Süper Lig'e çıkan Adanaspor'da, bu sezon başarılı olan Giresunspor ve Ümraniye'de gördük. Yıllarca birlikte oynayan oyuncularla başarıya ulaştılar. Şunu unutmayalım, Göztepe olmak ayrı bir şey. Bizde başarı beklentisi çok daha büyük. Göztepe camiası, taraftarı muhteşem bir performans gösterdi ama maalesef biz kulüp olarak biz aynı reaksiyonu veremedik. Başarısız olursak tekrar kolları sıvayıp çıkmak için çalışacağız."



"BAŞKANLIKTAN AYRILMAYACAĞIM"



Başkan Mehmet Sepil, sezon sonundaki konumları ne olursa olsun başkanlıktan ayrılma düşüncesi taşımadığını ifade etti. Kötü sonuçların moralini bozduğunu, ancak bunun kendisini yıldırmayacağını belirten Sepil,Ş şöyle konuştu:



"Sonuçlara çok üzülüyorum ama her başarısızlıkta başkan gidecek mi diye sorgulanmasın Göztepe'nin 1'inci Ligi'de de olsa başkanıyım ama Süper Lig'de de başkanı olmayı daha çok isterim. Benim de moralim bozuluyor ama sabah kalktığımda kulübün başkanı olarak kalktım, hala da başkanıyım. Her kötü gidişte ayrılacağım gündeme gelmesin. Ayrılırken Göztepe'yi kendi ayakları üzerinde basar şekilde bırakmak istiyorum. O hedefimden de henüz bir sapma yok. Ciddi bir kriz durumundayız. Taraftarımızdan isteğim son 6 maçta hocaya, futbolculara sahip çıkıp destek olmaları. Başarısız olursak nasıl daha iyisini yapacağımızın planlarını yaparız."



"MAYIS'TA KAZMAYI VURUYORUZ"



Yeni statla ilgili ön yeterlilik ihalesini değerlendiren Başkan Mehmet Sepil, ilk kazmayı mayıs ayı sonunda vurmak istediklerini tekrarladı. Statla ilgili imar planı değişikliğine itiraz eden Şehir Plancıları Odası'yla görüşme yaptıklarını söyleyen Başkan Sepil, açıklamasını şöyle tamamladı:



"Projemizi anlattık. İtirazlarına devam edip etmeyecekleri kendi tasarruflarıdır. Projeye itiraz olsa da devam edileceği açıklanmıştı. Benim umudum, İzmir için bu kadar önemli bir projenin mahkemelerle değil, sağlıklı bir şekilde ilerlemesi. Bizim en önemli projemiz stat projemiz, altyapı projemiz. İhaleyle ilgili katılımcıların kısa listesi açıklanacak ve bu müteahit firmalar arasında yapılacak ihale sonucu belli olacak. Benim hedefim stada mayıs sonunda kazma vurulması."