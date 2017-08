Göztepe'de Sepil sabır istedi

Göztepe'de gözler cumartesi günü iç sahada Fenerbahçe ile oynanacak sezonun ilk maçına çevrilirken Başkan Mehmet Sepil taraftarlardan sabır istedi

Teknik direktör Tamer Tuna ile Üçkuyular Boğaziçi Restoran'da düzenlediği basın toplantısında ligle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Sepil, "Fenerbahçe'yi yeneriz ya da yeniliriz, önemli değil. Biz aslan gibi futbolculara sahibiz. Taraftarımız bu takımdan desteklerini esirgemesinler. Mutlaka eleştiriler olacaktır, ama düşünceler yapıcı bir şekilde yansıtılmalıdır" yorumunu yaptı. Transferde gerekli adımları attıklarını ancak henüz savunmayı oluşturamadıklarını sözlerine ekleyen Başkan Sepil, açıklamasına şöyle devam etti:



"Süper Lig'e çıkışımızı ilan ettiğimiz 4 Haziran'dan bu yana 15 futbolcuyu kadromuza dahil ettik. Bu sürede bu kadar transfer yapmak başarıdır. Önümüzdeki süreçte takıma 3 takviye daha yapacağız."



Kadroda yapılan değişimi de yorumlayan Başkan Sepil, geçen yılki takımdan 10-11 futbolcunun kalabileceğini söylediğini hatırlatarak, "Ancak işler düşündüğümüz gibi gitmedi. Teknik ekibin raporu ve bazı oyuncuların kamp performansı kadroda rotasyon yapmamıza yol açtı. Aramızdan ayrılanlar olduğu gibi, bazı futbolcuları takımda yer bulamayacağını düşünerek kiraladık. Sonuçta Süper Lig gerçeğini göz önünde bulundurup, buna göre oluşuma gitmek zorundaydık" ifadesini kullandı. Bütçeyi zorlamadıklarını belirten Başkan Sepil, şöyle devam etti:



"Elbette çok istediğimiz isimler için fedakarlıklar yaptık. Ancak genel anlamda mali konularda taviz vermedik. Sezon başında rakamlar uçuyordu. İstediğimiz bir sol bek o dönemde 1 milyon 900 bin Euro'yken şimdi bu fiyat 700 bin Euro'lara düştü. Kulüplerin maddi sıkıntıya nasıl düştüğünü bu sezon daha iyi anladık."



SONDAJ ÇALIŞMALARI BAŞLADI



Göztepe Başkanı Sepil, Gürsel Aksel Tesisleri'nin bulunduğu araziye yapılacak yeni stat inşaatı için sondaj çalışmalarının başladığını da açıkladı. İhaleyi kazanan Rönesans Holding'e bağlı REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye resmi yazı geldiğini bildiren Başkan Sepil, "İhalede ikinci olan firma ön itiraz hakkını kullandı. Ancak bir sonuca varılmayacağını anladıkları için itiraz sürecini uzatmadılar. Şirketle 2 ya da 3 gün içinde resmi sözleşme imzalayacağız. Hedefimiz en kısa sürede temel atma töreni gerçekleştirmek, ancak şu an tarih belirlemedik" dedi. Başkan Sepil, Torbalı Pancar'da yapılacak altyapı tesislerine de Göztepe Futbol Akademisi adını vereceklerini sözlerine ekledi.



BORNOVA STADI BİTİYOR



Süper Lig'de cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi Bornova Stadı'nın son durumu hakkında bilgi veren Başkan Mehmet Sepil, "3500 kişilik portatif tribün çalışmalarında sona gelindi. Gençlerbirliği müsabakasında taraftarımızın hizmetine girecek. Eğer ben olayın parasal yönünü düşünseydim, Atatürk Stadı'nı tereddütsüz tercih ederdim. Fakat Bornova Stadı'nın getireceği puan avantajı Atatürk Stadı'nda çok fazla olacak" dedi.



TAMER TUNA: "SAVUNMA ZAAFLARI DOĞAL"



Tennik direktörü Tamer Tuna ise Fenerbahçe maçı öncesi takımının son durumunu değerlendirdi. Çok yeni bir takım olduklarının altını çizen Tamer Tuna, şunları söyledi:



"Savunmada zaaflar yaşayabiliriz. Ama bu çok doğal. Çünkü defansa transfer ettiğimiz futbolcular takıma geç katıldı. Her şeye rağmen çok kaliteli bir kadro kurduk. Transferler gelmeye de devam edecek."



Fenerbahçe karşısına diri bir şekilde çıkacaklarını anlatan Tamer Tuna. "Yönetimimizdeki güçlü yapı takıma da yansıdı. Çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe maçıyla birlikte güçlü bir kimliği olan Göztepe'yi taraftarımıza sunacağız" yorumunu yaptı. Kadroyu baştan aşağı yenilemek durumunda kaldıklarını hatırlatan Tamer Tuna, daha sonra şöyle konuştu:



"Süper Lig'de çok fazla yabancı futbolcu oynuyor. Bu kadar yabancının olduğu ligde zorluk çekmemek adına zorunlu değişimlere gittik. Ancak en doğru olan oyuncuları seçtik. Sezonun ilk idmanından bugüne kadar 40 futbolcuyla çalıştım. Bu geçiş aşamasını her kulüp yaşıyor."



Tamer Tuna, transferde geleceğe de yatırım yaptıklarını belirtti, "Aldığımız 15 futbolcudan 4'ü geleceğin iskeletini oluşturacak. Altyapı organizasyonumuz şu anda çok güçlü değil, bu nedenle genç futbolcuları da tercih ettik" dedi.