Göztepe'de Yılmaz Vural haftaya netleşecek

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu

Yılmaz Vural ile yaptıkları görüşmenin detaylarını anlatan Başkan Sepil, "Burası Süper Lig. Teknik adam işini oldu bittiye getiremem. Plan proje açısından çok ciddi hazırlıklar yapmamız lazım. Yılmaz Vural'la daha kadro yapısını, bütçeyi, yeni transferlerin mali boyutunu konuşmadık. Sadece mevcut kadro üzerine bir toplantı gerçekleştirdik ve kendisinden biten sezonun raporunu aldık. Yeni çalıştırıcıyı belirlemek, sezon ortasında teknik direktör değiştirmeye benzemiyor. Bu çok ciddi bir olay. O nedenle acele etmemizin bir anlamı yok" diye konuştu.



Yılmaz Vural dışında hiç kimseyle ilgilenmediğinin altını çizen Sepil şöyle devam etti: "Menejerler ortaya pek çok isim atıyor. Ancak bahsedilen çalıştırıcılarla alakamız yok. Yılmaz Vural'ın durumu belli olmadan yol haritası çizemem. Hocamızın durumu 1 haftaya kadar netleşecek. Ancak kendisiyle anlaştık ya da anlaşamadık diyemem" ifadelerini kullandı. Göztepe'de kalmak istediğini günler önce açıklayan Yılmaz Vural ise beklemeye geçti. Alaçatı'da tatilini sürdüren teknik adamın yakın çevresine, "Ben şartlarımı sundum, artık son söz yönetimin. Umuyorum olumlu bir karar çıkar ve devam ederiz" dediği öğrenildi. Vural'ın Sepil'le14 Haziran'daki kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılacağı kaydedildi.



KULAKLAR CASTRO'DA

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Göztepe, Kasımpaşa'dan transfer etmek istediği orta saha oyuncusu Andre Casto'dan haber bekliyor. İstanbul temsilcisi ile kontratı sona eren Portekizli oyuncuya 1 milyon 300 bin Euro'luk teklifte bulunan sarı kırmızılıların transferi bitirmekte kararlı olduğu öğrenildi.Fenerbahçe ve Trabzonspor'la da adı anılan 29 yaşındaki Castro'nun kesin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacağı belirtildi. Göztepe'nin listesinde Çaykur Rizesporlu Leonard Kweuke, Medipol Medipol Başakşehirli Yalçın Ayhan, Beşiktaşlı Mustafa Pektemek, Maccabi Tel Avivli Oscar Scarione gibi isimler de bulunuyor.