Göztepe'den Bornova Stadı teşekkürü

Göztepe geçen yıl Bornova Stadı’nda yakaladığı başarı ile Süper Lig’e çıkarak İzmirlilere büyük bir sevinç yaşattı. Bu yıl da Süper Lig’de ilk maçını Fenerbahçe ile oynayan Göztepe Bornova Stadı’ndan yine puanla ayrıldı

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Geçen yıl Süper Lig’e yükselmemizde Bornova Stadı’nın büyük rolü oldu. Bu yıl da Süper Lig’de ilk maçta Fenerbahçe’ye karşı Bornova Stadı’nda iyi bir mücadele sergiledik. Stadın mükemmel ambiyansında Süper Lig’de daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da Göztepe’nin Bornova Stadı’ndaki başarılarının tüm İzmir’e büyük bir sevinç yaşattığını söyledi.



İzmir’in stat sorununun çözümünde büyük katkı sağlayan Bornova Stadı’nda alınan başarılar yüz güldürüyor. Geçen yıl Bornova Stadı’nda aldığı başarılı sonuçların büyük katkısıyla Süper Lig’e çıkan Göztepe yükselişini sürdürüyor. 14 yıl sonra çıktığı Süper Lig’de ilk maçını Fenerbahçe ile oynayan Göztepe Bornova Stadı’ndan yine puanla ayrıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bornova Belediyesi’nin ortak çalışması ile kente kazandırılan Bornova Stadı’nda Göztepe’nin başarısı İzmir’de sevinçle karşılandı. Süper Lig’de ilk sınavını veren Bornova Stadı da tam not aldı.



Bornova Stadı’nın başarıda etkisi büyük

Bornova Stadı Süper Lig’e böyle hazırlandı

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Geçen yıl Süper Lig’e yükselmemizde Bornova Stadı’nın büyük rolü oldu. Bu yıl da Süper Lig’de ilk maçta Fenerbahçe’ye karşı Bornova Stadı’nda iyi bir mücadele sergiledik. Bu Stadın mükemmel ambiyansında Süper Lig’de daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.Spora yaptıkları tesis yatırımlarının sonuçlarını kısa sürede görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila: “Bornova Stadımızdan Süper Lig’e bir İzmir takımı çıkması bizim için büyük bir mutluluktu. Bu mutluluğu hep birlikte yaşadık. Süper Lig’de ilk sınavımızı Fenerbahçe gibi bir takıma karşı verdik. Hem Göztepe takımımız hem de Bornova Stadımız bu sınava başarı ile geçti. Burda Birinci Lig maçlarını oynayacak olan Altınordu takımımızın da bize önemli başarılar yaşatağına inanıyorum” dedi.Bornova Stadı’nda 2017-2018 Sezonu için; İtfaye, İl Çevre Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü’nden güvenlik sertifikaları alındı. Fedarasyon, yayıncı kuruluş ve Emniyet Müdürlüğü’nün istediği tüm hazırlıklar yapıldı. Çimlerden koltuklara, asansörlerden skor tabelasına kadar her şey bakımdan geçildi. Süper Lig yayıncı kuruluşunun talep ettiği kamera yerleri uygun şekilde hazırlandı. Yedek kulübeleri de Süper Lig standartlarına göre yeniden düzenlendi. Saha içi ve saha dışı bakım ve onarımlar yapıldı. Bornova Stadı’nın seyirci kapasitesi de portatif tribün ile 10 bin oluyor.