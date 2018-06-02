Göztepe'den çifte atak

Transferde Gençlerbirliği'nden sağ bek Ahmet Oğuz'la söz kesen, mevcut kadrosundan ise Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin, Günay Güvenç ve Demba Ba'yla vedalaşan Göztepe, orta sahayı güçlendirmek için harekete geçti

Sarı-kırmızılı yönetimin Teleset Mobilya Akhisarspor'la sözleşmesi sona eren Soner Aydoğdu ve Kayserisporlu Stephane Badji'yi kadroya dahil etmek için görüşmelere başladığı ifade edildi. Akhisarspor'la henüz anlaşma sağlayamayan ve Galatasaray'ın da radarında olduğu iddia edilen Soner'e teklifini sunan kurmayların, 27 yaşındaki futbolcudan cevap bekledikleri öğrenildi. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın raporu doğrultusunda Badji'yi de düşünen Göztepe'nin mukavelesi biten Senegalli oyuncuyla el sıkıştığı iddia edildi.

Göztepe'nin kuruluş yıl dönümü olan 14 Haziran tarihine kadar en az 3 transferi kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan Soner, Hacettepe ve Trabzonspor formalarını da giydi. Deneyimli futbolcu geçen sezon ligi tutunan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor'da 35 resmi maça çıktı. Toplam 2843 dakika süre alan Soner, 8 gol 6 asistle oynadı. Soner Aydoğdu çeşitli yaş kategorilerinde 70 kez de milli formayı sırtına geçirdi. Badji ise Türkiye macerasına 2014-15 sezonunda Başakşehir'de başladı. 2 sezon İstanbul ekibinde oynadıktan sonra Belçika takımı Anderlecth'in yolunu tutan 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Kayserispor'a imza attı. Badji, sarı-kırmızılılarda 31 Süper Lig müsabakasına çıktı.