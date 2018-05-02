Göztepe'den yeni stadına çıkarma

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de futbolcular, teknik ekip ve yönetim kurulu, Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine inşa edilen yeni stadına çıkarma yaptı

Göztepe'den yeni stadına çıkarma
02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:55

Sarı kırmızılılar zemin çalışmaları tamamlanan ve yükselmeye başlayan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi hakkında kulüp mimarı Tuğrul Büyükköken'den bilgi aldı. Çalışmaları yakından izleyen futbolcular silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan stadı çok beğendi. Taraftarlar da Göz-Göz'ü bu önemli günde yalnız bırakmadı. Sarı kırmızılılar oyuncularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Teknik direktör Tamer Tuna, UEFA standartlarında 25 bin kişi kapasiteli olması planlanan stadın tamamlanmasıyla kulübün çok güzel bir tesise kavuşacağını söyledi.

Mimar Tuğral Büyükköken, 15 Haziran tarihine kadar kazık çalışmalarının biteceğini söyledi. Büyükköken, "Çalışmalarımız sorunsuz ilerliyor. Mayıs 2019'da stat kulübümüze teslim edilmiş olur. Yeni sezonda da hizmete girer" dedi. Başkan vekili Talat Papatya da statlarına bir an önce kavuşmanın hayalini kurduğunu söyledi. Papatya, "Yeni stadımızda yaşayacağımız başarıların hayalini kuruyorum. Şampiyonluklardan da değerli bu stadyum. Stadımızın açılışını ve burada maç oynandığını gördüğümde, yaşadığımız şampiyonluklardan daha mutlu olacağım. İnşaat normal takviminde işliyor. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, 2019-2020 sezonuna yetişecek" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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