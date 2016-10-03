Erkan Kart-İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi tarafından yaptırılan Bornova Stadyumu TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe ve Elazığspor karşılaşmasıyla kullanıma açıldı.TFF 1. Lig’in 6. hafta maçında Elazığspor’u konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmayla birlikte bir ilk de yaşanmış oldu. Göztepe - Elazığspor mücadelesi yeni açılan 6 bin 700 kişi kapasiteli Doğanlar Stadı’ndaki ilk resmi maç olarak kayıtlara geçti. yaklaşık 5000 taraftar karşılaşmayı takip ederken, Maç sonu araçlarıyla karşılaşmayı izlemeye gelenler dönüş yolunda uzun kuyruk oluşturdular.



Maçtan dakikalar



13. Dakikada kaleci Serdar'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top yay çizgisi üzerinde Halil'in önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.1-0



15. Dakikada Tom'un savunma oyuncularına geçerek ceza sahası içindeki vuruşunda top Göztepe filelerinle buluştu 1-1



24. Dakikada Halil’in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Serdar Kulbilge golü önledi.

34. Dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Leo’nun vuruşunda top son anda Elazığspor savunmasından döndü.

43. Dakikada Gökhan Karadeniz’in pasında ceza sahası içinde Adis’in vuruşunda kaleci Serdar topu dışarı çeldi.

54. Dakikada Tom’un ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Günay’da kaldı.

58. Dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adis’in vuruşunda top Serdar'da kaldı.

87. Dakikada Leroy’un kullandığı kornerde Adis kafayı vurdu, top auta gitti.



Stat: BORNOVA



Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, İsmail Şencan



Göztepe: Günay Güvenç, Leo, Gökhan Karadeniz (Dk. 58 George), Jahovic, Gosso, Tanju Kayhan, Segbefia (Dk. 46 Doğa Kaya), Halil Akbunar (Dk. 77 Umut Nayir), Lokman Gör, Gençer Cansev, Tayfur Bingöl



Elazığspor: Serdar Kulbilge, Hamidou, Orun Güney, Ömer Yıldız (Dk. 90 Ümit Tütüncü), Hakan Bilgiç (Dk. 77 Mesut Saray), Ali Fırat Okur, Murat Kayalı (Dk. 86 Augustin Gilles), Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Silva



Goller: Dk. 12 Halil Akbunar (Göztepe), Dk. 15 Silva (Elazığspor)



Sarı kartlar: Dk. 51 Tayfur Bingöl, Dk. 74 Gençer Cansev, Dk. 84 Jahovic, Dk. 87 Doğa Kaya (Göztepe), Dk. 57 Hamidou, Dk. 67 Çağrı Ortakaya, Dk. 79 Murat Kalkan (Elazığspor)



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