Göztepe kupayı önce Atatürk'e götürdü

İzmir'in Süper Lig'deki yeni temsilcisi Göztepe, Atatürk'ün huzuruna çıktı

Bugün Ankara'ya giden yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcular, şampiyonluk kupasıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk mozalesine çelenk bırakan sarı kırmızılılar, anı defterini de imzaladı. Ardından Atatürk ve Kurtuluş Savışı Müzesi'ni gezen Göztepe kafilesi, Başbakan Binali Yıldırım'ı makamından ziyaret etmek için Anıtkabir'den ayrıldı.



Bu arada futbolculardan Lokman'ın Jahovic ve Segbefia ile çektiği video büyük ilgi gördü.



Aslanlı Yol'da yürürken çekilen videoda Jahovic, "Mustafa Kemal Atatürk'ü seviyor musun" diye soran Lokman'a, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" yanıtını veriyor, Segbefia ise, "Onu çok seviyorum, Atatürk adam" cümlelerini kuruyor. Lokman'ın videosu sosyal medyada çok sayıda Göztepeli tarafından paylaşıldı.





