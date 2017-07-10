Göztepe'nin son transferi Ghilas

Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar transferde Selçuk Şahin, Axel Ngando ve Andre Castro'yla sözleşme imzalayan Göztepe, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Gaziantepspor'un Cezayirli forveti Nabil Ghilas'la da imzaları attı

Yönetimle masaya oturup el sıkışan golcü futbolcu, sağlık kontrolünden geçti. Kariyerinde daha önce Portekiz'de Moriense ve Porto, İspanya'da ise Cordoba ve Levante'de forma giyen Ghilas, geçen sezon Süper Lig'de 29 maçta 8 gol, 4 asistle oynadı. 27 yaşında, 1.83 boyundaki Ghilas, Porto'da Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübeleri de yaşadı.



Sarı kırmızılı yönetim, daha önce anlaştığı Osmanlıspor'un Litvanyalı kalecisi Zydrunas Karcemarskas'tan yüksek bonservis bedeli nedeniyle vazgeçti. Osmanlıspor, Mayıs 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki file bekçisi için 2 milyon Euro bonservis ücreti isteyince transfer suya düştü. Karcemarskas'ın bonservisini kendisinin almasını bekleyen Göztepe, 2 milyon Euro serbest kalma bedelini duyunca frene bastı. Yönetim, bunun üzerine kaleci adayları listesine Türkiye'de Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Adanaspor'da oynayan Kamerunlu Charles Itandje'ı aldı.





FİKSTÜR ÇEKİLİYOR



Gööztepe'nin 14 yıl sonra ilk kez mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü yarın belli olacak. Fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki idari merkezinde saat 16.00'da başlayacak. Göztepe, 11 Ağustos'ta başlayacak zorlu lig maratonu öncesi 14 Temmuz Cuma günü Avusturya'da kampa girecek.