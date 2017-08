Göztepe, Onur Air'le anlaşma yaptı

14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'deki ilk maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak sezona umutlu bir başlangıç yapan Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, "Takımım bana heyecan verdi" dedi

Başkan Mehmet Sepil, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında takımındaki yabancı oyuncu sayısının kendisini mutlu etmediğini söyledi. Kadroda şu an kadroda 12, Fenerbahçe karşısına çıkan 11'de ise 10 yabancı oyuncu olduğunu hatırlatan Başkan Sepil, şöyle devam etti:



"Bu kadar yabancıyi kişisel olarak doğru bulmuyorum. Ama ne yazık ki şartlar bunu gerektiriyor. Biz de yeni bir takımız. Değişen kurallara göre transferler yaptık. Ayrıca ülkemizde ne yazık ki futbolcu yetişmiyor. O yüzden tercihimizi yabancı oyuncudan yana kullandık."



Açıklamasında Fenerbahçe beraberliğinin de abartılmaması gerektiğini savunan Başkan Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Oyuncularılmızın Göztepe'ye yakışan bir futbol sergilemeleri hepimizi mutlu etti. Takım bana heyecan verdi. Ancak Fenerbahçe maçına bakıp genelleme yapmak doğru değil. Futbolcular aynı performansı diğer maçlarda da gösterebilecek mi? Benim için ana kriter bu. Beraberliği de abartmayalım. Artık Kayserispor randevusunu düşünmeliyiz."



Seyircisiz oynama cezasına karşı olduğunu tekrarlayan Başkan Sepil, "Kişilerin yaptığı hataların cezasını kulüpler çekmemeli. Böyle bir metod dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la konuyu Kulüpler Birliği toplantısında gündeme getirdik. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'la da konuşacağız. Umuyorum bu uygulamayı kaldırırız" ifadelerini kullandı.



TEMEL 9 EYLÜL'DE ATILACAK



Başkan Mehmet Sepil, toplantıda Gürsel Aksel Tesisleri'nin bulunduğu araziye inşa edilecek yeni stadın temelini 9 Eylül'de atacaklarını açıkladı. Temel atma törenine Başbakan Binali Yıldırım'ı da davet ettiklerini belirten Başkan Sepil, "Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin çalışmalarına şölen havasında başlayacağız. Şu an tesislerimizde sondaj çalışmaları sürüyor. En kısa zamanda Bülent Özkul Spor Salonu'da yıkılacak" dedi.



Torbalı Pancar'a inşa edecekleri Göztepe Spor Akademisi için onayı çıkan arazinin de kasım ayında kendilerine tahsis edilme sini beklediklerini ifade eden Başkan Sepil, "2 ya da 3 sene sonra A takımı Menderes Tekeli'ye taşıyacağız. Tesisleşmede önemli adımlar atıyoruz" açıklamasını yaptı.



GÖZTEPE ONUR AİR'LE UÇACAK



Süper Lig'e yükseldikten sonra art arda sponsorluk anlaşmaları imzalayan Göztepe, Onur Air'le de işbirliği yaptı. Başkan Mehmet Sepil ve Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun'un katıldığı törende sarı kırmızılıların havayolu sponsoru Onur Air oldu. Göztepe'ye her kanaldan yoğun ilgi olduğunu söyleyen Başkan Sepil, şöyle dedi:



"Göztepe'nin Süper Lig'e çıkması ülkemizde çok ciddi yankı uyandırdı. Bizim hedefimiz sadece ulusal değil, uluslararası alanda da yer alabilmek. Onur Air ile bu yolda önemli bir adım attık. Onur Air sadece A takımın değil genç takımlarımızın ve hentbolcularımızın da sponsoru olacak. Tanınmış markaları Göztepe'ye getirmek çok önemli. Bu işbirliği için herkese teşekkür ediyorum."



İzmir'in kendileri için çok önemli bir kent olduğuna vurgu yapan Teoman Tosun, Göztepe'yi tekrar Süper Lig'de görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. "Göztepe'ye sponsor olmaktan onur duyuyoruz" diyen Teoman Tosun, "Biz her zaman kulübün yanında olacağız. Türkiye'de ilk kez profesyonel bir takımın havayolu sponsoru oluyoruz" diye konuştu. Başkan Sepil, Teoman Tosun'a adının yazılı olduğu Göztepe forması hediye etti.