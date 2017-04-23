Göztepe play off'a tutundu

TFF 1'inci Lig'de oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybederek Süper Lig yarışında yara alan Göztepe, Adana Demirspor karşısında elde ettiği 3-2'lik galibiyetle kara bulutları dağıttı.

Sergilediği futbolla da son 5 hafta için umut veren sarı kırmızılılar taraftarından alkış alırken, Teknik Direktör Yılmaz Vural, 'Bitmediğimizi herkese gösterdik' diye konuştu.

Bu galibiyetle play off'a sıkı sıkıya tutunduklarını belirten Vural, 'İlk 2'ye kalmamız da sürpriz olmaz' sözleriyle de camiaya ümit aşıladı.



Galibiyet başkana armağan



Bandırmaspor yenilgisinden sonra takımı toparlamak için yoğun çaba sarfedildiğini anlatan Vural, 'Başkanımız Mehmet Sepil bir an olsun bizleri yalnız bırakmadı. Futbolculara inandığını tüm samimiyetiyle dile getirdi. Bizi inanılmaz motive etti. Bu galibiyeti kendisine armağan ediyoruz' dedi.

Önümüzdeki iki maçta sırasıyla lider Evkur Yeni Malatyaspor (D) ve Sivasspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Yılmaz Vural, 'Adana Demirspor karşısındaki futbolu oynarsak herkesi yeneriz. Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarından 6 puan çıkarmamız sürpriz olmaz. Eğer istediğimizi alırsak direkt Süper Lig'e çıkmak da mümkün. Bundan sonra taraftarımıza kötü futbol seyrettirmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.



Yine son dakikada kalelerinde gol gördüklerini de hatırlatan Vural şöyle devam etti: 'Son anlarda gol yemek biz de hastalık oldu. Yine 89'uncu dakikada gol yiyerek herkesi strese sokmayı başardık. Kariyerimde 40'a yakın maçı son dakikalarda kaybettim. Bu karşılaşmada da ecel terleri döktüm. Bir türlü topu ayağımızda tutamıyoruz. Neyse ki sırat köprüsünü geçtik. Artık özgüvenimiz geri geldi.'



Jahovic, geri dönüdü



Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic Adana Demirspor maçına damga vuran isim oldu. Takımdaki düşüş yüzünden son 6 haftada istediği performansı ortaya koyamayan tecrübeli oyuncu, Adana Demirspor'a 2 gol atarak galibiyete damgasını vurdu.

Bu arada Jahovic, gol sayısını 18'e çıkararak krallık yarışında Adana Demirsporlu Pote'nin ardından ikinci sıraya yükseldi. Teknik Direktör Yılmaz Vural da taraftarlara alkışlatmak için 88'inci dakikada oyundan çıkardığı Makedon oyuncuyu kucağına almaya çalıştı. Jahovic'i kaldıramayan Vural renkli görüntüler oluştururken, 'Jahovic maşallah 100 kilo. Kendisini kaldıramadım ama ben de yaşlandım' diyerek olaya esprili dille yaklaştı.



Umut oynamadan cezalı



Göztepe'nin golcü futbolcularından Umut Nayir, Adana Demirspor maçında oynamadan cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 75'inci dakikasında bir pozisyon sonrası 4'üncü hakem Serhad Ürkmez'e itiraz eden 24 yaşındaki futbolcu sarı kartla cezalandırıldı. Dördüncü sarı kartını gören Umut kritik Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik Direktör Yılmaz Vural, Umut'un kendini maça kaptırdığını ifade ederek, 'Umut gereksiz kart gördü. Jahovic de sınırdaydı, ya o da kart görseydi ne yapacaktık? Evkur Yeni Malatyaspor maçına forvetsiz çıkacaktık' dedi.



155 gün sonra 3 gol



TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor engelini 3-2 ile geçen Göztepe tam 155 gün sonra ilk kez bir maçta 3 kez gol sevinci yaşadı. Son olarak 19 Kasım 2016'da Bandırmaspor ile sahasında 3-3 berabere kaldığı müsabakada rakip fileleri 3 kez sarsan sarı kırmızılı ekip, sonrasında oynadığı 17 müsabakada en fazla 2 gol atma başarısı gösterdi.

