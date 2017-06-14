Göztepe Stadı ihalesi yapıldı

İzmir'de Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine inşa edilecek 20 bin 35 seyirci kapasiteli Göztepe Stadı'nın ihalesi bugün Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Ankara'daki merkezinde yapıldı

TOKİ'nin maliyetini üstleneceği, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alacak UEFA standartlarındaki stadın ihalesine 25 firma katıldı. İhaleyi 218 milyon 900 bin TL'lik teklif veren Rönesans Holding'e bağlı REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kazandığı öğrenildi. İhaleye itiraz gelmemesi halinde firmayla sözleşme imzalanıp ardından 10 gün içinde yer teslimi yapılacak. İhale şartnamesine göre stat 700 gün içinde tamamlanmış olacak. Rönesans Holding, Gaziemir'deki Optimum AVM'nin inşaatını da üstlenmişti.

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