Göztepe transferde beklemeye geçti

Spor Toto Süper Lig'de şimdiye kadar yalnız Elazığspor'dan Alpaslan'la sözleşme imzalayan Göztepe beklemeye geçti

İç ve dış transferde görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda Scarione, Ghilas, Gouffran, Kadu ve Ömer'in takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, yüksek maliyetlerden dolayı şu ana kadar transferde somut adımlar atılamadı. Bonservisi elinde olan ya da kiralık verilebilecek futbolcularla ilgilenen İzmir ekibinin 5-5 takviye yapıp sezona gireceği ifade edildi. Yaş ortalamasını düşürmek isteyen Göz-Göz'de teknik direktör Bayram Bektaş kendilerine maksimum fayda sağlayacak isimlerle anlaşacaklarını söyledi.