Göztepe ve Karşıyaka'dan 'stat' buluşması

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, ihale tarihleri netleşen yeni stadyumlar için bugün bir araya gedi.

Hilton Oteli'ndeki buluşmada fikir alışverişinde bulunan 2 başkan Mehmet Sepil ve Mutlu Altuğ, İzmir futbolunun ortak sorunlarını da ele aldı. Karşıyaka Stadı'nın 27 Mart'ta, Göztepe Stadı'nın ise 31 Mart'ta ihaleye çıkacağını hatırlatan Göztepe Başkanı Sepil, şunları söyledi:



"Dün itibari ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) statlarımız için hayati önem taşıyan ihale sürecini başlattı. Stadyumlar bizlere teslim edilinceye kadar İzmir'in desteğini bekliyoruz. Kulüplerimiz son yıllarda stadyum eksikliği nedeniyle çok büyük mağduriyetler yaşadı. Statlarımızın bitmesi hem bizim hem de Karşıyaka için hayati önem taşıyor. Aynı durum Alsancak Stadı için de geçerli. Tüm İzmir'e değer katacak bu projeler için omuz omuza hareket etmeliyiz."



İhale tarihlerinin netleşmesiyle rahat bir nefes aldıklarını söyleyen Karşıyaka Başkanı Altuğ, Yalı'ya yapılacak stadın eski proje üzerinden devam edeceğini belirtirken şunları söyledi:



"Sahada rakip olan 2 büyük camianın, stat konusunda bir araya gelip omuz omuza vermesi ve her şeyi ortak irade ile yapma konusunda fikir birliğine varması herkese örnek teşkil etmeli. Mehmet Başkan ile statların önünün kapatılmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konu, 2 kulüp için de hayati bir konuma geldi. Statların bir an önce bitirilip camialara kazandırılması için birlikte hareket edeceğiz. Artık bu tatlı rekabeti, hem Karşıyaka'nın hem Göztepe'nin, layık olduğu üst liglerde yaşamasını istiyoruz. Yönetimsel bazda da güç birliği ile bazı sorunları daha rahat aşabileceğimizi düşünüyoruz. Sürecin tüm İzmir'e, Karşıyaka ve Göztepe camialarına hayırlı olmasını diliyorum."



İki başkan Sepil ve Altuğ, yardımlarından dolayı Başbakan Binali Yıldırım, milletvekilleri Atilla Kaya, Hamza Dağ ve Kerem Ali Sürekli'ye de teşekkür etti.