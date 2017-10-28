Göztepe'ye çifte darbe

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 yenilerek taraftarını üzen Göztepe'ye bir darbe de golcüsü Adis Jahovic'ten geldi

Hafta içinde, yönetimin izni olmamasına rağmen yasağı çiğneyip demeç veren ve Başkan Mehmet Sepil'den uyarı alan Makedon futbolcunun maç sonunda gereksiz yere sarı kart görmesi kurmayları iyice kızdırdı. Kasımpaşa karşılaşmasına sınırda çıkan Jahovic "Dikkatli ol" ikazlarına rağmen karşılaşma bitiminde hakem Bülent Yıldırım'a itiraz ederek toplamda 4. sarı kartını gördü ve gelecek hafta İzmir'de oynanacak kritik Beşiktaş müsabakasında cezalı duruma düştü. Jahovic'in kendine hakim olamayıp kart görmesi kaptan Sabri'yi de sinirlendirdi. Jahovic'i hakemin yanından almaya çalışan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşının kart görmesine engel olamadı. Jahovic'e tepki gösteren Sabri, sinirli bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.



Yurt dışında olan Başkan Mehmet Sepil'in de kart sonrası büyük üzüntü yaşadığı ve Adis Jahovic'i bir kez daha uyaracağı bildiridlid. Teknik direktör Tamer Tuna da oyuncusunun gereksiz yere kart gördüğünü ifade ederek, "Bunun değerlendirmesini hafta içinde yaparız" diye konuştu. Kasımpaşa karşısında alınan yenilginin çok üzücü olduğunu anlatan Tuna, "Kasımpaşa'yı kutluyorum. Biz kendi değerlerimizi sahaya yansıtamadık. Rakibin oyun geçişlerinde ve hızlı ataklarında kötüydük. Kendi kimliğimizden uzak kaldık. İstediklerimiz her zaman olmuyor. Kasımpaşa karşılaşmasında planladıklarımızı yapamadık" dedi. Eski takımı Beşiktaş hakkında çok yorum yapmayacağını sözlerine ekleyen Tuna, "Beşiktaş'ta 2 önemli sezon geçirdim. Haftaya çok güzel bir maç oynayacağız" ifadesini kullandı.