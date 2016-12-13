Göztepe, Yeni Amasyaspor'u 2-0 yendi

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda ilk maçında Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Göztepe, evinde Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Yeni Amasyaspor'u da yenerek 2'de 2 yaptı: 2-0

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede perdeyi 65'te Burak açarken, Kone 69'da galibiyeti perçinledi. Bu sonuçla Göz-Göz puanını 6'ya çıkardı.



21. dakikada Emre sağ kanattan ortaladı, Kone'den önce kaleci Mehmet topa müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.



44. dakikada orta alandan aldığı topla ceza sahasına kadar giren Gökhan yerden vurdu, kaleci Mehmet gole izin vermedi.



46. dakikada Mehmet'in pasıyla buluşan Soner'in şutunda top direkte patladı. Pozisyonu takip eden Lokman yine kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



58. dakikada ceza sahası dışından Ömer Kılıç şutunu çekti, iyi yer tutan kaleci Yavuz topu köşeden çıkardı.



65. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Mehmet'in ortaladığı topa kafayı vuran Burak ağları sarstı: 1-0.



69. dakikada George'un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kone plase bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.



88. dakikada Jahovic'in aşırtma vuruşunda top üst direği sıyırarak auta gitti.



STAT: Bornova



HAKEMLER: Mehmet Yıldırım (xx), Kürşad Filiz (xx), Önder Yılmaz (xx)



GÖZTEPE: Yavuz (xxx) - Emre (xx), Lokman (xxx), Mehmet (xx), Tanju (xx) (Dk. 66 Jahovic xx), Soner (xx), Gökhan (xx), Doğa (xx) (Dk. 77 Fatih x), Salim (xx) (Dk. 60 Burak xxx), George (xx), Kone (xxx)



YENİ AMASYASPOR: Ömer Seis (x) - Kaan (xx), Mehmet (xx), Simbo (x), Barış (xx), Emin Bakan (x), Ömer Kılıç (x) (Dk. 70 Umutcan x), Engin (xx), Orhan (x) (Dk. 68 Emin Gül xx), Aslan (xx) (Dk. 76 Hayrullah x), Ahmet (xx)



GOLLER: Dk. 65 Burak, Dk. 69 Kone (Göztepe)



SARI KARTLAR: Kone, Lokman, Soner (Göztepe)