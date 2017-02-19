Göztepe'yu Umut kurtardı

Şanlıurfaspor deplasmanında normal süreyi 2-0 yenik kapatan Göztepe'yi 90+3 ve 90+5'inci dakikalarda attığı gollerle beraberliğe taşıyan Umut Nayir bu sezon uzatma dakikalarının kahramanı oldu.

Ligin ilk yarısında 3-2 kazanılan Altınordu derbisinde 90+4 ve 1-0 galip gelinen Boluspor randevusunda 90+1'de ağları sarsarak kazanılan 3 puanlarda baş rol oynayan genç futbolcu, Şanlıurfa deplasmanında takımına bir kez daha hayat verdi. Resmi maçlarda gol sayısını 14'e çıkaran Umut, 13 golü bulunan Adis Jahovic'i de geride bırakıp takımının en skorer ismi oldu. 3-3 sona eren Bandırmaspor karşılaşmasında da ağları 2 kez sarsan genç yıldız, Göztepe'ye Süper Lig yarışında tek başına 8 puan kazandırmayı başardı.

Forma giydiği müsabakalarda 7 de asist yapmayı başaran Umut Nayir, etkileyici performansına rağmen ligin ikinci yarısında yedek kulübesine mahkum oldu. İkinci devrede oynanan 5 maçta sadece 47 dakika şans bulabilen 24 yaşındaki futbolcu, hiçbir zaman forma rekabetini bırakmadığını söyledi. Her an göreve hazır olduğunu dile getiren golcü futbolcu, "Şanlıurfaspor deplasmanına galibiyet için gelmiştik. İlk yarıda istediğimiz oyunu sergiledik ancak ikinci 45 dakikada bir gol daha yiyince motivasyonumuz bozuldu. Son dakikalarda attığım gollerle yenilgiden kurtulmamız, bizi az da olsa mutlu etti" dedi. Teknik Direktör Okan Buruk ise Umut'un performansından son derece memnun olduğunu söyledi.



'Buruk' sevinç



TFF 1'inci Lig'de 2-0 geriye düştüğü Şanlıurfaspor deplasmanında Umut'un 90+3 ve 90+5'inci dakikalarda attığı gollerle 2-2'yi yakalayıp 1 puan alan Göztepe üzüntü ve sevinci bir arada yaşıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, Şanlıurfa'ya mutlak galibiyet için gittiklerini belirterek, 'Kazanamamak beni üzdü. Ancak 90+3'üncü dakikasına 2-0 geride girdiğimiz bir maçı çevirmek teseslimiz oldu" diye konuştu. Oyuncularının son ana kadar maçı bırakmadığını dile getiren Buruk, "Bitiş düdüğü çalıncaya kadar inancımızı kaybetmedik. Böyle bir maçta alınan 1 puanı küçümseyemem. Son 2 dakikada attığımız goller gelecek haftalar adına bize umut oldu ve moral verdi' yorumunu yaptı.

Ligin ikinci yarısında bir türlü istikrarı yakalayamayan Göztepe, oynadığı 5 maçta 1 kez kazanabildi. Sadece İzmir derbisinde Altınordu'yu mağlup edesilen Göztepe, Denizlispor'a yenilip, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Balıkesirspor ve Şanlıurfaspor ile berabere kalarak Süper Lig yarışında 9 puan kaybetti. Mutlaka galibiyet serileri yakalayacaklarını dile getiren Okan Buruk, 'Bu süreci istediğimiz gibi bitiremedik. Ancak hiçbir zaman yarıştan da kopmadık. Şanlıurfaspor maçında geçmişe göre daha derli toplu oynadık. Bu performansımızın üstüne çıkacağız. Gelecek hafta sahamızda Manisaspor'u yenip kayıpları telafi edeceğiz' ifadelerini kullandı.