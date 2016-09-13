Haber Kaynağı: DHA

Süper Lig yolundan asla şaşmayacaklarını belirten Okan Buruk, "Bazı maçları elbette kazanamayabiliriz, bu doğal. Ancak mücadele ruhumuzu kesinlikle kaybetmemeliyiz" dedi. Balıkesirspor mağlubiyetinden gerekli dersleri çıkaracaklarını ifade eden Okan Buruk, "Top bizdeyken daha canlı olmak durumundayız. Tempoyu düşürmeden oynamalıyız. Altınordu maçında tempo yakaladık ve neler yapabileceğimizi gösterdik. Şanlıurfa karşısında da alkışlanacak bir oyun sergilemeliyiz" diye konuştu.Cumartesi günü konuk edecekleri Şanlıurfaspor'u yenip Balıkesirspor mağlubiyetini unutturacaklarını ifade eden Okan Buruk, "Rakibimiz henüz yenilmedi. İyi bir kadrosu var. Fakat iç sahada puan vermemeliyiz. Her geçen hafta çok daha iyi konuma geleceğiz. Taraftarımızın içi rahat olsun" dedi. Şanlıurfaspor karşılaşmasını Yeni Bornova Stadı'nda oynamayı ümit ettiklerini dile getiren Okan Buruk, şöyle devam etti:"Stat yetişebilir mi bilemiyorum. Artık taraftar desteğini sonuna kadar arkamıza alabileceğimiz Yeni Bornova Stadı'na geçmek istiyoruz."Karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlayacak Göztepe'de sağ dizinden sakatlanan stoper Emre Can'ın takımla antrenmanlara katılacağı öğrenildi.