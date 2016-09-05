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    • Göztepe'de Hakan'a yeni şans

    TFF 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer döneminin bitimine 2 gün kala takımdan ayrılmak isteyen ancak hiçbir kulüple anlaşamayarak kariyerine sarı kırmızılılarda devam etmek zorunda kalan orta saha oyuncusu Hakan Barış'a Teknik Direktör Okan Buruk sahip çıktı

    05 Eylül 2016 Pazartesi 13:47
    Göztepe'de Hakan'a yeni şans
    Genç oyuncunun takımdaki herkes gibi forma şansının bulunduğunu belirten Okan Buruk, "Hakan bizim için değerli bir futbolcu. Geleceği parlak isimlerden biri. Forma giyemem korkusuyla bazı kararlar almış olabilir. Ancak şu anda bizimle birlikte antrenmanlarını sürdürüyor. Her futbolcu zaman zaman böyle düşüncelere kapılabilir. Ben adaletli biriyim. Kim oynamayı hak ediyorsa sahada olur. Hakan da bu rekabetin içinde yer alacak" dedi.

    Hakan'la da birebir görüşen Buruk'un 22 yaşındaki futbolcuya, "Moralini asla bozma. Kimseye karşı ön yargılı değilim. Mutlaka takıma faydalı olacaksın. Sadece psikolojik olarak toparlanman gerekiyor. Çok çaba gösterirsen emeğinin karşılığını alırsın" dediği öğrenildi. Aynı düşüncelerinin Leroy George için de geçerli olduğunu ifade eden Buruk, "George da sezon başında gönderilecekler listesindeydi. Kalmayı tercih etti ve şu an formunu bulmak için yoğun bir antrenman programı uyguluyor. Sahada yüreğini koyan her oyuncuya kapım açık" ifadelerini kullandı. Pazar günü deplasmanda oynanacak Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de stoper Emre Can dışında eksik yok.  
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: TFF, 1inci, Lig, Ekiplerinden, Göztepede

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