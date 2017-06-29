İzmir'de Spor Merkezleri açıldı: "Haydi çocuklar spora"

İZMİR Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezleri'nin açılışı, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen törenle gerçekleşti

İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, törende yaptığı konuşmada Spor Genel Müdürlüğü'nün 79'uncu kuruluş yıldönümünü kutlayarak, "32 yıldır faaliyet gösteren İl Spor Merkezleri ile çocukları spora yönlendirme, kötü alışkanlıklardan koruma, onları ruhen ve bedenen sağlıklı, saygılı, erdemli bireyler yapıp elit sporcular yetiştirme hedefindeyiz. Türk sporuna geçmişte olduğu gibi yine önemli değerler kazandıracağımızı düşünüyoruz" dedi. İl Spor Merkezleri'ne katılımın her geçen yıl arttığını ifade eden Uslu, şöyle devam etti:"İzmir'de merkez ve ilçelerde 25 branşta 103 antrenörümüzle binlerce çocuk, genç ve engelli vatandaşımıza spor yapma imkanı sunuyoruz. Engelli vatandaşlarımız yine kurslarımıza ücretsiz katılabiliyorlar. Antrenörlerimiz, 'Engelleri aşıyorum' projesi kapsamında engelli sporcuları çalıştırmak üzere ek eğitim gördüler. Bizlere çocuklarını emanet eden tüm anne ve babalara teşekkür ediyorum."İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış'ın da katıldığı törende halk oyunları, okçuluk, masa tenisi ve cimnastik gösterileri yapıldı.