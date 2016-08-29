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    • İzmir Konak Belediyespor Avrupa'ya veda etti

    UEFA Kadınlar Şampiyon Ligi'nde ülkemizi üst üste 4'üncü defa temsil eden Konak Belediyespor, Avrupa'ya veda etti

    29 Ağustos 2016 Pazartesi 13:21
    İzmir Konak Belediyespor Avrupa'ya veda etti
    Hollanda'da oynanan 9'uncu Grup maçlarında son 32 turuna kalabilmek için Malta'dan Hibernians, Macaristan'dan Ferencvaros ve ev sahibi Twente ile mücadele eden mavi-beyazlılar dün Twente'ye 6-2 yenilerek grubu 3 puanla 3'üncü sırada bitirdi. İlk maçında Hibernians'ı 5-0 yenilen Konak ikinci sınavında Ferencvaros'a 2-0 kaybederken, üçte üç yapan Twente, gruptan lider olarak bir üst tura çıktı.

    Teknik direktör Ali Alanç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üzgün ancak gururlu olduklarını dile getirdi. Ali Alanç, şunları söyledi:

    "Her hikayenin bir sonu vardır. Ancak hayatta her son da yeni bir başlangıçtır. Oyuncularımı kutluyorum. Bizlere destek veren herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Belediye Başkanımız Sema Pekdaş ve Hollanda'da bizleri yalnız bırakmayan gurbetçilerimize de sonsuz teşekkür ediyorum. Yeni sezonda yeni başarılarla tekrar Avrupa arenasına güçlü bir şekilde döneceğiz."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: UEFA, Kadınlar, Şampiyon, Liginde, ülkemizi

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