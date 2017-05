İzmir taraftar gruplarından Altay'a destek

Spor Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup play off yarı final ilk maçında deplasmanda Çorum Belediyespor'a 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında rakibini uzatmalar sonunda 4-0 mağlup eden Altay, finalde Kocaelispor'la eşleşirken siyah beyazlı ekip için hem saha içinde hem de tribünde yaşananlar, İzmir futbol tarihe geçti

2-0 kaybedilen ilk maçın ardından Çorumlu bir taraftarın Altay bayrağını yırtması ve Çorum medyasının, "İzmir Marşı ile geldiler, Mehter Marşı ile gittiler" ifadelerine yer vermesi, kritik rövanş öncesi tüm İzmirli futbolseverlerin kenetlenmesine sebep oldu. Sosyal medyada "Altay kaybederse, İzmir de kaybeder" kampanyası başlatan siyah-beyazlılar, tüm kulüplere dayanışma çağrısı yaptı. Önce İzmirspor, ardından Karşıyakalı taraftarlar Altay'a tribün desteği verme kararı aldı. Üç kulübün taraftarı Atatürk Stadı'nda tek yumruk olurken Göztepe, Bucaspor ve Menemenli futbolseverler de desteğe koştu.



İkinci yarının başında Ferdi'nin müthiş golüyle 1-0 öne geçen siyah beyazlı ekip, tüm çabasına rağmen en azından maçı uzatmaya taşıyacak ikinci golü bulamadı. Son 10 dakikaya girildiğinde Altay tribünlerinde ağızları bıçak açmazken, devreye bu kez Karşıyakalı taraftarlar girdi. 100 kadar Karşıyakalı futbolseverin ateşlemesiyle uyanan yaklaşık 10 bin siyah-beyazlı taraftar müthiş bir tezahürata başladı.



Tribünün coşkusuna ayak uyduran Altay'ın artan baskısı 90+4. dakikada Furkan'la ikinci golü getirdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatmanın ilk bölümünde yine Furkan'ın çabasıyla 3-0'ı yakalayan Altay, 120+4'te İbrahim Akın'la son sözü söylerken, Altay tribünü, "Kaf-Sin-Kaf, "İzmirspor" ve "Büyük Altay" tezahüratlarıyla inledi.



Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, arma ve renk ayrımı yapmadan kendilerini destekleyen tüm İzmirli futbolseverlere teşekkür ederken şunları söyledi:"Muhteşem bir zafer kazandığımız play off rövanş maçında başta tüm kalpleri ile ekibimizi destekleyen taraftarımıza; daha sonra 'Arma için değil, İzmir için dayanışma zamanı' diyerek yanımızda olan İzmirimiz'in tüm güzide kulüplerinin taraftarlarına şükran borçluyum. Onurumuz olan armamıza kimsenin el uzatamayacağını, el uzatma cüretini gösterenlerin ise en hafif tabirle hayal kırıklığı yaşayacağını dosta düşmana gösteren saha içindeki ve tribündeki kahramanlarımız bir kez daha Büyük Altayımız'ın gururu oldu."Altay teknik direktörü Cüneyt Biçer, şampiyonluğa olan inancını hiçbir zaman kaybetmediğini söyledi. Çorum Belediyespor maçından sonra futbolculuk döneminde 1995'te Altay PAF Takımı'da giydiği siyah beyazlı formayı sırtına geçirip sevinç tablosuna katılan Biçer, "Ben ilk günden beri inanıyorum. Formamı da inanarak yanıma getirdim, A takımda oynamak içimde hep bir uhde kalmıştı. Bu takıma inancım çok yüksek. Çok zor bir yarı finali geçtik. Şimdi Kocaelispor'la oynayacağımız final maçında şampiyonluğu düşlüyoruz. Taraftarımız daha büyük destekle yanımızda olmalı. Özlediğimiz kupa sevincini inşallah yaşayacağız" diye konuştu.Cüneyt Biçer, tüm İzmirli futbolseverlere teşekkür ederken galibiyeti Altay taraftarına armağan etti.Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Erdoğan Tözge, 13 ya da 14 Mayıs'ta tarafsız sahada Kocaelispor'la oynayacakları final müsabakası öncesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'ne ücretsiz otobüs temin etmeleri çağrısında bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın kendilerine destek vereceğine inandığını söyleyen Tözge, "Artık son bölüme geldik. İzmir için belediyelerimizin de yanımızda olmasını bekliyoruz. Finalde taraftar desteği Altay için çok önemli olacak. Bu kez kupaya kavuşacağımıza inanıyoruz" dedi.Türkiye Futbol Federasyonu'nun Altay ile Kocaelispor arasında oynanacak Spor Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup play off final maçının yeri ve tarihi bekleniyor. Final tarihini daha önce 13 ya da 14 Mayıs olarak duyuran federasyonun Ankara, Konya, Afyon ve Balıkesir şehirleri üzerinde durduğu belirtildi. Hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yarın başlayacak olan Altay, yarı finalde Ankara Demirspor'u eleyen Kocaelispor'a sezon içinde deplasmanda 5-3 yenilmiş, rakibiyle evinde 1-1 berabere kalmıştı.Altay'ın Çorum Belediyespor galibiyeti, sosyal medyada da gündem oluşturdu. Çorum temsilcisinin İzmir'e geldiği pazar günü Adnan Menderes Havalimanı'nda konuk kafileye saldırıda bulunan Altaylı 31 taraftar, gözaltında oldukları için karşılaşmayı tribünden izleyemedi. Cep telefonundan maçı takip eden fanatikler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde hatıra fotoğrafı çektirerek, "6222'ler maç izlerse" notu düştü. Bir taraftar da 80 kişi ile İzmir'e gelen Çorumlu taraftarlara takılarak, avucundaki leblebi ile, "Bir avuç gelmişler, sadece bir avuç" yorumu yaptı.Altay tekhnik direktörü Cüneyt Biçer'in, Çorum Belediyespor karşısında ilk maçta sahaya sürdüğü ilk 1'de yaptığı 5 değişiklik, rövanşa olumlu yansıdı. Siyah beyazlılarda bu kez 11'de şans bulan stoper Hayrullah, sol bek Kadir, kanatlarda oynayan İbrahim Akın ve Hüsamettin ile orta saha oyuncusu Ferdi tam not aldı. Biçer, "Rakibin sol bekini Hüsamettin'le yorduk. Furkan'ı ve Halil Yılmaz'ı sonradan oyuna alıp sonuca gitmeyi planlamıştık ve başarılı olduk. Biz gol atan, fizik gücü yüksek, disiplinli bir takımız. Kadrodaki 27 oyuncuya da güvenim tam" diye konuştu.