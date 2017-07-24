Karşıyaka Bartu ile yeniden anlaştı

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta geçen sezonki kadrosundan Cenk, Okan, Ali Kemal, Behram ve Tugay'ı kaybeden Karşıyaka, sözleşmesi biten Bartu Umut'la yeniden anlaşma sağladı

31 Mayıs'ta serbest kaldıktan sonra herhangi bir kulübe transfer olmayan 22 yaşında, 1.84 boyundaki forvet, yönetimle el sıkışıp takıma katıldı. Karşıyaka'nın eski futbolcu ve antrenörlerinden olan, adı 2 hafta önce teknik direktörlük için de geçen Recep Umut'un oğlu Bartu, geçen sezon 9 maçta toplam 103 dakika şans buldu.



Karşıyaka, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki 1 haftalık çalışmadan sonra Afyon'da 10 günlüğüne kampa girerken Bartu da kafilede yer aldı. Takım otobüsü bakımda olan yeşil-kırmızılılara yolcuiluk için Karşıyaka Belediyesi'nin girişimiyle Büyükşehir Belediyesi otobüs tahsis etti. Kaf-Kaf, kampta 3 hazırlık maçı oynamayı planlıyor. Karşıyakalı taraftar Deniz Gezginci, kamp için sabah Afyon'a hareket eden takıma seyahat boyunca okumaları için yazdığı, 'Buçuklu semtin hergele çocukları' isimli kitabı hediye etti.