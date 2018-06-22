Karşıyaka borç ödeyecek

TFF 3. Lig'de 26 Haziran Salı gününe kadar eski futbolcularından Ofoedu'ya 65 bin dolar alacağını ödeyemezse FIFA tarafından 6 puanı henüz sezon başlamadan silinecek olan Karşıyaka'da yönetim hem bu ödeme, hem de vergi borcu için kendi içinden 600 bin TL civarında kaynak yaratacak. Ofoedu'nun 310 bin TL tutan alacağını Başkan Turgay Büyükkarcı'nın karşılayacağı öğrenilirken, yine hafta başında ödenmesi zorunlu olan 253 bin TL güncel vergi borcunu yönetimin karşılayacağı belirtildi

Son 1 ay içinde yine kendi arasında kaynak oluşturup futbol takımının FIFA tarafından amatör kümeye düşürülmemesi için eski oyunculardan Banahene'ye 213 bin TL yatıran, iç transferde 10 futbolcuya 2 milyon TL ödeyen yönetim, sezon öncesinde taraftardan destek bulmak için kombine satışlarına güveniyor. Futbolda daha önce ulaşılmamış rekor bir sayı olan 5 bin kombine satmayı hedef olarak belirleyen, bunun 1250 adedini kendisi alacak Kaf-Kaf, taraftara yönelik büyük bir kampanya düzenleyecek.

DOĞUKAN'A RESMİ DAVET

KARŞIYAKA'dan uzun yıllar sonra ay-yıldızlı formayla bir UEFA organizasyonunda boy gösterecek ilk futbolcu olan Doğukan İnci, U19 Milli Takım'dan resmi daveti aldı. Futbol Federasyonu, 16-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlenecek UEFA Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılacak U19 Milli Takımı'nın Doğukan'ın da yer aldığı aday kadrosunu açıkladı. Milli kafile 25 Haziran Pazartesi günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.