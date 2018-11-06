Karşıyaka'da 3 önemli eksik

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iç sahadaki son 2 maçını kazanıp alt sıralardan uzaklaşan Karşıyaka, Pazar günü düşme hattındaki Bergama Belediyespor'la oynayacağı deplasman maçına 3 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak

Pazarspor maçında arka adalesinde kısmi yırtık meydana gelen kanat oyuncusu Doğukan ile alt adalesine darbe alan defansın değişilmezlerinden Metin, Bergama'da forma giyemeyecek. Pazar karşısında attığı golle Karşıyaka'nın altın değerinde 3 puan kazandırıp düşme hattından çıkaran ön libero Arif de 4 sarı kart cezalısı durumuna düştü. Teknik direktör Mesut Toros, kritik deplasman öncesi bu isimlerin yerine kadro içinden alternatif yaratmaya çalışıyor.