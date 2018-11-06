Karşıyaka'da 3 önemli eksik

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iç sahadaki son 2 maçını kazanıp alt sıralardan uzaklaşan Karşıyaka, Pazar günü düşme hattındaki Bergama Belediyespor'la oynayacağı deplasman maçına 3 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak

Karşıyaka'da 3 önemli eksik
06 Kasım 2018 Salı 14:03

Pazarspor maçında arka adalesinde kısmi yırtık meydana gelen kanat oyuncusu Doğukan ile alt adalesine darbe alan defansın değişilmezlerinden Metin, Bergama'da forma giyemeyecek. Pazar karşısında attığı golle Karşıyaka'nın altın değerinde 3 puan kazandırıp düşme hattından çıkaran ön libero Arif de 4 sarı kart cezalısı durumuna düştü. Teknik direktör Mesut Toros, kritik deplasman öncesi bu isimlerin yerine kadro içinden alternatif yaratmaya çalışıyor.


Kaynak: DHA
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