Karşıyaka'da Ali'den fedakarlık

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 7 haftada tek galibiyetle yetinen düşme hattındaki Karşıyaka'da Ali Say'ın sakat sakat forma giydiği ortaya çıktı

Adalesinde kısmi yırtık bulunan genç futbolcunun kadro alternatifsizliği nedeniyle iyileşmeyi beklemek yerine oynamayı seçtiği öğrenildi. Ali, 5 maçtır galibiyete hasret olan Karşıyaka'da beraberlikle sonuçlanan son iki karşılaşmada Hacettepe ve Pendikspor ağlarını sarsarak takımına kritik 2 puan kazandırdı. Mustafa Aşan'ın ödenmeyen peşinat taksidi nedeniyle Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çektiği Karşıyaka'da paralarını alamayan bazı futbolcuların da aynı yolu izlemeye hazırlandığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılılar, gruptaki Gümüşhanespor deplasmanı için yarın maçın oynanacağı Bayburt yolculuğuna çıkacak.







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