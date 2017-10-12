Karşıyaka'da Ali'den fedakarlık

Adalesinde kısmi yırtık bulunan genç futbolcunun kadro alternatifsizliği nedeniyle iyileşmeyi beklemek yerine oynamayı seçtiği öğrenildi. Ali, 5 maçtır galibiyete hasret olan Karşıyaka'da beraberlikle sonuçlanan son iki karşılaşmada Hacettepe ve Pendikspor ağlarını sarsarak takımına kritik 2 puan kazandırdı. Mustafa Aşan'ın ödenmeyen peşinat taksidi nedeniyle Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çektiği Karşıyaka'da paralarını alamayan bazı futbolcuların da aynı yolu izlemeye hazırlandığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılılar, gruptaki Gümüşhanespor deplasmanı için yarın maçın oynanacağı Bayburt yolculuğuna çıkacak.Kaynak: DHA
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