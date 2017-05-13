Karşıyaka'da borç sıkıntısı

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonu altıncı sırada tamamlayıp 20-21 Mayıs'taki olağanüstü kongre sürecine odaklanan Karşıyaka'da yönetimin kulüp tüzüğündeki borçlanma yetkisini aştığı ortaya çıktı

Geçen yıl yapılan tüzük kongresinde yeni tüzüğe, "Yönetimler 1 yıl içinde kulübü mevcut borcun en fazla yüzde 3'ü kadar borçlandırabilir. Yüzde 3'ün üzerinde borçlanma yetkisi genel kurul oylamasına bağlıdır. Yöneticiler kendi dönemlerindeki yıllık yüzde 3'ün üzerinde borçlanmadan mali olarak kendileri sorumludur" maddesini ekleyen yeşil kırmızılılarda mevcut yönetim, bu hesabı tutturamadı.



Geçen yıl 14 Mayıs 2016'daki kongrede borcu 41 milyon 697 bin TL olarak açıklanan Karşıyaka'da bu sezondan mevcut futbolcu kadrosuna 2 milyon 422 bin TL borç var. Maaş almakta sıkıntı yaşayan kulüp personelinin 600 bin TL'nin üzerinde alacağı bulunuyor. Yönetimin de yıl içinde kulübe harcama ve ödemeler için aktardıkları para ve çekler nedeniyle Futbol ile Basketbol Federasyonu'nu gelirlerine 1 milyon 100 bin TL civarında temlik koydukları öğrenildi. Yöneticiler, kulübe verdikleri paraları Federasyon gelirlerinden geri alacak. Basketbol bütçesinin ise döviz kurundaki artış nedeniyle açık verdiği belirtildi.