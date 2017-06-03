Karşıyaka'da Can'la prensipte anlaşıldı

Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Karşıyaka'da transfer yasağı nedeniyle yeni sezon öncesi mevcut kadroyu korumak isteyen yönetim iç transferde golcü Can Erdem'le de prensipte anlaşarak önemli bir adım daha attı

Deneyimli forvetin menajeriyle kulüp binasında bir araya gelen yönetim şartlarda el sıkışırken, Almanya'da olan Can'la telefonda yapılan konuşma sonrası imza sözü alındı. 15 Haziran'da İzmir'e gelecek başarılı santrforun sona eren mukavelesini uzatacağı belirtildi.



Geçen sezon 2'nci Lig'de yeşil kırmızılı formayla 17 gol kaydeden Can Erdem, birçok kulüpten teklif almasına rağmen yuvada kalmayı tercih etti. Ön libero Mustafa Aşan, Arif, stoper Metin ve sol bek Onur'un alacaklarını ödeyerek 4 futbolcunun serbest kalmasını önleyip, kaleci Behram, sağ bek Abdülhamit ve kanat oyuncusu Tayfun'un kontratlarını 1 yıl uzatan Karşıyaka, stoper Cenk'le anlaşma zemini arıyor. Karşıyaka, geçen sezon son anda play off biletini kaçırmıştı.