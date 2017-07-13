Karşıyaka'da Güneş'e pastalı karşılama

İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta 1 ay önce yollarını ayırdığı teknik direktör Atilla Güneş'le yeniden anlaşan Karşıyaka yönetimi, genç çalıştırıcıya doğum gününde pasta sürpriziyle "Hoşgeldin" dedi

Başkan Mutlu Altuğ ve yönetim, 13 Temmuz doğumlu Güneş için 43'üncü doğum gününde pasta hazırlatarak kulübe dönüşünü resmen açıkladı. Yönetimin Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde gazeteciler ve sosyal medyadaki taraftar sitelerinin yöneticileri ile yaptığı toplantıya Güneş de katıldı. Güneş, kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfleyerek göreve dönerken Başkan Altuğ, "Teknik direktörümüz Atilla Güneş bu oluşumun dışında değildi. Kendisine geçen ay sportif direktörlük de önerdim ama o yeşil sahaya olan aşkını dile getirdi" dedi.



Güneş'le salı akşamı tekrar görüştüklerini kaydeden Başkan Altuğ, "Hocamızla tekrar sahada olması konusunda anlaştık. Şunu belirtmek isterim ki Güneş'in takımın başında olması veya olmamasıyla ilgili taraftar gruplarından herhangi baskı gelmedi" diye konuştu. Karşıyaka'da hiçbir zaman görevden kaçmadığını belirten Atilla Güneş ise şunları söyledi:



"Ben başkanımıza yeşil sahalarda olmak istediğimi söyledim. Profesyonel hayatta böyle şeyler vardır. Bu dönemler hem kulüp için hem başkan için hem futbolcu için zor dönemlerdir. Fikir ayrılıkları olabilir. Biz 1 aylık süreçte istişare halindeydik, benim için de iyi bir tecrübe oldu. Bir takım şeyleri değerlendirdim. Geçmişte olan her şeyi kapattım, ligde bu sezon da başarılı olacağız."



ŞUBELERİ KAPATSAK BORÇ ARTAR



Karşıyaka'yı ağır borç yükünden kurtarmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Mutlu Altuğ, şöyle konuştu:



"Kulübün 54 milyon TL'ye varan ciddi bir yükü var. Bu borçları temizlememiz lazım. Önümüzdeki sene daha zor olacak. Bunu sadece futbol için konuşmuyorum. Örneğin bu sene hiçbir branşta faaliyet yapmayacağız desek bile bir sene sonra borcumuz 63 milyon TL civarında olacak. Bazı girişimler yaparak kulübü borç yükünden kurtarma amacımız var. Tüm camiamızın ortak paydası Karşıyaka olmalı, kulübü düşünüp hareket etmeliyiz."

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