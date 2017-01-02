Karşıyaka'da Mahmut beklentisi

Karşıyaka'ya geçen sezonun devre arasında Adanaspor'dan transfer edilen Mahmut, Ligde 17 maçın 13'ünde forma giyerken, yalnız 5 maçta ilk 11'de şans bulup 1 gol attı. Teknik direktör Turgut Uçar, yeteneklerine inandığı futbolcusuna ikinci yarıda güvendiğini söyledi.Kaynak: DHA
Karşıyaka'da Mahmut Temür gibi sezon başında takımda kalan 8 tecrübeli futbolcudan İbrahim Kaş ve Zeki kulüpten ayrılırken kaleci Behram, ligde hiç şans bulamadı. Tecrübeli isimlerden Abdülhamit, 8 maçta forma giyerken Can Erdem, Tayfun ve Mustafa Aşan ise takımın değişmez asları arasına girdi.
Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren yeşil kırmızılılar, kampta 5 Ocak'ta Konya Anadolu Selçukspor, 8 Ocak'ta Eskişehirspor'la iki özel karşyılaşma yapacak. Karşıyaka, 7 Ocak'ta da amatör bir takımla oynayıp U19 takımından Antalya'ya götürülen 5 genci deneyecek. Yeşil kırmızılı ekip, 8 Ocak akşamı kampı noktalayıp İzmir'e dönecek.
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