Karşıyaka'da oyunculara ödeme sözü

Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, kazandıkları 5 maçın primlerini alamayan futbolcularla toplantı yaparak ödeme sözü verdi. Başkan Altuğ, "Ortak bir noktaya geldik. Bulduğumuz kaynaktan takıma perşembe veya cuma günü peşinatlara mahsuben bir miktar ödeme yapacağız. Menemen Belediyespor maçı öncesi para almış olacaklar. Primleri de gelecek hafta ödeyeceğiz" diye konuştu

Alacaklarını tahsil edemeyen 8 futbolcunun Futbol Federasyonu'na başvurduğunu hatırlatan Altuğ, "Kadrodan memnunuz. Gözden çıkardığımız İbrahim Kaş dışında hiçbir oyuncuyu kaybetmek istemiyoruz" diye konuştu.



Mutlu Altuğ, futbolda mali kriz sürerken basketbol takımının bir menajerlik şirketine olan 95 bin dolar borcu ödeyip kadroya takviye yapması konusunda sosyal medyada yer alan eleştirilerle ilgili şunları söyledi:



"Basketbol takımı doğal olarak eksilen kadrosunun yerine kendi gelirleriyle transfer yapıyor. Aramızda bir anlaşmazlık yok. Basketboldan futbola para aktarılması yeni değil. Geçmiş yıllarda da böyle uygulamalar oldu. Ancak basketin ana sponsor gelirlerine dokunmuyoruz. Sonuçta iki şubenin gelirlerini değerlendirirsek bir tarafın elinde makineli tüfek, diğerinin elinde sapan var."