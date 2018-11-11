Karşıyaka'dan Kocaoğlu'na ziyaret

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ile Başkan Vekili Gökhan Şensan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti

Karşıyaka'dan Kocaoğlu'na ziyaret
11 Kasım 2018 Pazar 14:26

Bir süredir Kocaoğlu'ndan randevu talep eden Büyükkarcı ve Şensan, kulübün sorunlarını anlatıp İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerini dile getirdi. Ürettikleri tesis projelerini Kocaoğlu'na sunan ikili, projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili destek istedi. Yeşil-kırmızılıların geliştirdiği altyapı tesisi projesinin yapılması konusunda görüş birliğine varıldığı açıklandı. Karşıyaka, altyapıyla ilgili çizdirdiği detaylı projeyi önümüzdeki günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edecek.

ALTUĞ'UN DAVASINA RET

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Hukuk Dairesi, Karşıyaka'da eski Başkan Mutlu Altuğ'un kulüpte 20 Ocak'ta yapılan olağanüstü kongrenin iptaliyle ilgili açtığı davada Karşıyaka 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği ara karara yaptığı itirazı reddetti. Karşıyaka 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Altuğ'un genel kurul kararlarının iptali ve mahkemece takdir edilecek teminat karşılığı karar kesinleşinceye kadar ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebini, ihtiyati tedbir kararı verilmesinin kulübü yönetilemez ve faaliyet gösteremez hale getireceği gerekçesiyle 24 Nisan'daki duruşmada kabul etmedi. Altuğ'un Karşıyaka 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla ilgili itirazı da Bölge Adliye Mahkemesi'nde esastan reddedildi. Geçen yıl aralık ayında istifa eden Altuğ, görevi 20 Ocak'taki kongrede Turgay Büyükkarcı'ya devretmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #kocaoğlu #ziyaret
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