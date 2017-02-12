Karşıyaka evinde dağıldı

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, evinde 10 kişi kaldığı maçta Hatayspor'a farklı mağlup oldu: 3-0. Ligde evindeki galibiyet hasretini 4 maça çıkaran, bu periyotta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Karşıyaka, aynı puana ulaşan rakibi Hatayspor'a geçilip 36 puanla beşinci sıraya geriledi.

36'ıncı dakikada Karşıyaka, Tayfun'un 1 dakika içinde gördüğü 2 sarı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Emin'e yaptığı faul sonrası yaşanan tartışmada rakip takımdan Mithat'la birlikte sarı kart gören Tayfun, aynı dakika içinde bu futbolcuya arkadan faul yapınca ikinci sarıdan kırmızı kartla sahanın dışında kaldı. 39'uncu dakikada Hatayspor'dan Mesut'un kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Erhan gole engel oldu. 41'inci dakikada Karşıyakalı Battal'ın sol kanattan kullandığı korner direkt kaleye yöneldi. Kaleci Akın, topu güçlükle kornere çeldi. 50'inci dakikada Hatayspor öne geçti. Selim'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında Caner Hüseyin, düzgün bir plaseyle ağlara yolladı: 0-1.

57'nci dakikada fark 2'ye çıktı. Hataysporlu Mithat, ceza yayından çektiği şutla kaleci Erhan'ı avladı: 0-2.

65'inci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Abdülhamit'in kullandığı serbest vuruş üst direkte patladı.

90+1'inci dakikada Hatayspor atağında Mithat, ceza alanı içi sol çaprazından topu Ömer'e çevirdi. Ömer gelişine bir şutla skoru belirledi: 0-3.



Stat: Atatürk

Hakemler: Tolga Kadaz (xx), Cemalettin Gündoğdular (xx), Gökhan Özkan (xx)

Goller: Dk.50 Caner Hüseyin, Dk.57 Mithat, Dk.90+1 Ömer (Hatayspor)



Kırmızı kart: Dk.36 Tayfun (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Tayfun, Cenk, Abdülhamit (Karşıyaka), Mithat, Tolga, Caner Hüseyin, Muhammed (Hatayspor)