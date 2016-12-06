Karşıyaka filesinde Bursa telaşı  

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son olarak deplasmanda Yeşilbayramiç'i 3-1 yenerek, galibiyet serisini 4 maça çıkaran Karşıyaka, cumartesi günü ilk 4 yarışındaki rakibi Bursasspor'la evinde çıkacağı kritik randevuya odaklandı

Bursaspor'un çok iyi bir yabancıya ve tecrübeli isimlere sahip olduğunu dile getiren antrenör Tamer Çamlıbel, "Bursaspor karşılaşacağımız takımların en güçlüsü. Seyirci desteğinin bizim için çok önemli olduğunu Bayramiç deplasmanında gördük. Tribünler dolsun" mesajı verdi. Tamamı altyapı oyuncularından oluşan takımın galip geldikçe özgüven kazandığını dile getiren Tamer Çamlıbel, şöyle devam etti:



"Henüz istediğimiz düzeyde değiliz, oynadıkça daha iyi olacağız. Gençler oyun sistemimize adapte olmaya başladı. Tecrübe eksikliğimiz nedeniyle her takıma karşı ciddiyeti bozmadan mücadele etmeliyiz. Rakip ayırma lüksümüz yok. Transfer yapmayı düşünmüyoruz. Bizi play off'a bu takım çıkaracaksa, oyuncularımızın haklarını yemek istemem. İki yüzlülük yapamam. Sakatlık yaşanmazsa takviye olmaz."



BURSA SEYİRCİSİ GELMİYOR



Karşıyaka ile Bursaspor arasında oynanan maçlarda yaşanan gerginlik nedeniyle İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu'nun Bursalı voleybolseverlere yasak getirmesi beklenirken yeşil beyazlıların da İzmir'e gelmeme kararı aldığı öğrenildi. Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven, "Futbolda Bursaspor, aynı gün Beşiktaş'a konuk olacak. Deplasman yasağı kalktı. Bursaspor taraftar temsilcilerinden bu maça gidecekleri konusunda duyum aldık. İzmir'e gelmeyeceklerini söylediler" diye konuştu.

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