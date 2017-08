Karşıyaka'nın artık bir 'Şans'ı var

İkinci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka'da futbolcular, geçen hafta sona eren Afyonkarahisar kampında yavru bir köpeği sahiplendi

Antrenman sahasının yakınlarında yağmurda ıslanmış, titreyen yavru bir köpek bulan yeşil kırmızı takımdan Tayfun, küçük köpeği gizlice otel odasına alıp yıkadı. Futbolcuların yeni sezonda kendilerine şans getirmesi için 'Şans' adını taktığı yavru, takım otobüsüyle İzmir'e getirildi. Aşıları tamamlanan minik köpek, tesislerde takımın maskotu oldu. Antrenmanlarda futbolcularla birlikte koşan Şans, kısa sürede kendini tüm takıma sevdirdi.



Karşıyaka teknik direktörü Atilla Güneş, küçük köpeğin takım otobüsünde ve tesislerdeki antrenman sahasında çakilmiş fotoğraflarını kişisel facebook sayfasında, "Afyon'dan yeni transferimiz Şans'la dönüyoruz. Hayvanları sevmeyen insan olamaz" ve "Before and after Şans" notlarıyla paylaştı.





Öte yandan Karşıyaka, sezon öncesi yarın dördüncü hazırlık maçında Menemen Belediyespor'la karşılaşacak. Çavuşköy Tesisleri'ndeki mücadele saat 17.30'da başlayacak. Yeşil kırmızılılarda kasığındaki ağrılar nedeniyle bir süre antrenmanlara çıkamayan Tayfun, yeniden takıma katıldı.