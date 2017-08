Karşıyaka'nın öğrencilere kombine fiyatı 100 TL

İkinci Lig Beyaz Grup ekibi Karşıyaka'da yönetim dünkü toplantısında yeni sezonda uygulanacak kombine bilet fiyatlarını belirledi

Futbola sponsor bulunmasına rağmen bir an önce gelir elde etmeyi planlayan yeşil kırmızılılar, kombine kartları, 17 Ağustos'ta yapılacak forma tanıtımına yetiştirmeyi planlıyor. Öğrenci kombine bilet ücreti 100 TL olarak belirlenirken kapalı tribün kombineleri forma hediyeli 355 TL, formasız 275 TL'den satılacak. İç saha maçlarını Atatürk Stadı'nda oynayacak Kaf-Kaf'ta, protokol tribünü için 1912 TL'ye VIP bilet, protokolün alt tribünü için 912 TL'ye ise B kombine biletleri basılacak. VIP ve B kombine alanlara forma hediye edilecek.



Bu arada yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenmanla Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren Karşıyaka'da dün kurban kestiren Futbol Şube Sorumlusu Şevket Pehlivan, takıma akşam idmanı sonrası tesislerde cağ kebabı ziyafeti çekti.



Yeşil kırmızılı ekipte bu sabahki çalışmada üst adalelerinde ağrı hisseden forvet Can Erdem ve stoper Metin'e buz tedavisi uygulandı. İki futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. İzmir temsilcisi, 16 Ağustos Çarşamba günü Atatürk Stadı'nda Menemen Belediyespor'la hazırlık maçı oynayacak. Öte yandan dünkü toplantıda, bu yıl bisiklet şubesinin faaliyeti geçirilmesi kararlaştırıldı.



ALTYAPIDA DEĞİŞİM



Karşıyaka, futbolda altyapı yönetimi ve teknik kadrosu açıklandı. Selçuk Mete Yazıcı'nın futbol altyapı başkanı olduğu Karşıyaka'da İbrahim Palaoğlu altyapı sorumlusu yapılırken, Erol Özgür ise altyapı koordinatörlüğü görevine getirildi. Antrenör olarak U19 takımında Tolga Yalansız, U17'de Berkay Yönter, U16'da Remzi Sevinç, U15'te Utku Baş, U13-U14'te Fuat Karapınar, U11-U12'de Tufan Özküçükler görev alacak. Kaleci antrenörlüğünü Can Kulusoğlu'nun yapacağı altyapıda futbol okullarını Özgür Doğan ve Devrim Karaca çalıştıracak. Altyapı Başkanı Mete Yazıcı, "UEFA A ve B Lisansı sahibi antrenörlerimizle Karşıyaka'nın geleceğini inşaa edeceğiz" dedi.