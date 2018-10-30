Karşıyaka'ya kötü haber

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanma fırsatını Ofspor'a 2-0 yenilerek kullanamayıp yeniden düşme hattına gerileyen Karşıyaka'ya sakat oyuncularından kötü haber geldi

Ofspor karşısında ayak bileğinden sakatlığı olan Battal Demirbilek ve dizinde ödem oluşan Doğukan İnci'den faydalanamayan yeşil kırmızılılar, pazar günkü Pazarspor maçında da büyük olasılıkla bu iki oyuncuyu sahaya süremeyecek.

Teknik direktör Mesut Toros, Battal'ın geçen yıldan devam eden sakatlığının mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini belirterek Toros, "Ofansif anlamda iki önemli oyuncumu Ofspor deplasmanında kullanamadım. Görünen tablo Pazarspor karşısında da durumlarının değişmeyeceği yönünde. Kadro darlığımıza rağmen elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Oyuncularımıza güvenimiz tam, gerekli mücadeleyi sergileyeceklerinden şüphemiz yok" dedi.

TARAFTAR GECEYİ AYDINLATACAK

Karşıyaka taraftarları, kulübün 106'ncı kuruluş yıl dönümü olan 1 Kasım Perşembe akşamı dev bir yürüyüş düzenleyecek. Karşıyaka Çarşısı'ndan bir türlü yapılamayan Yalı'daki yeni stadın inşaat alanına kadar yürüyecek yeşil kırmızılı taraftarlar meşaleler ve işaret fişekleriyle geceyi aydınlatacak.