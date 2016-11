Karşıyaka yerini korudu

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Sarıyer'i 2-0 yenerek 4'üncü sıradaki yerini koruyan 23 puanlı Karşıyaka, zirve mücadelesi veren rakipleri gibi haftayı kayıpsız geçirdi. Lider Gümüşhanespor ile arasındaki 10 puanlık farkın açılmasına izin vermeyen Karşıyaka, 2'nci sıradaki 30 puanlı Ankaragücü ve 3'üncü basamaktaki 25 puanlı Menemen Belediyespor'u takibini sürdürdü

Gençlerle yola çıktıkları bu sezonun adaptasyon yılı olduğunu dile getiren Teknik Direktör Soner Tolungüç, şampiyonluk ya da play off gibi sivri hedefler belirlemediklerini söyledi."Kazanma alışkanlığını takıma aşıladık" diyen Tolungüç şunları söyledi:



"Sarıyer galibiyeti ligdeki konumumuzu korumak ve oyuncularımıza değer katmak açısından çok önemliydi. Zaman zaman inişli çıkışlı dönemler yaşayabiliyoruz. Futbolcularıma olan inancım ve güvenim tam. Her oyuncum giydiği formanın değerini bilerek mücadele ediyor. Özgüvenimiz her hafta artıyor. Hedefimizi, göstereceğimiz mücadele belirleyecek" diye konuştu.



Eyüpspor deplasmanı öncesi santrfor Can Erdem'in sarı kart cezalısı durumuna düştüğü Karşıyaka'da, ön liberolar Mustafa Aşan, Zeki ve Arif'in cezaları sona erdi.