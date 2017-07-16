Karşıyakalı Okan'a 5 günlük engel

İKİNCİ Lig ekibi Karşıyaka'da mukavelesi sona eren ve yönetimin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Okan Şahingöz, 5 günlük yetiştiricilik bedeli engeline takıldı

Yönetmelik gereği 23 yaşını doldurmayan futbolcular, yetiştirme tazminatı ödenmeden bir başka kulübe transfer olamadığı için 22 yaşındaki Okan, sadece 5 gün yüzünden bu engele sorunuyla karşı karşıya kaldı. 13 Eylül 1994 doğumlu olan genç futbolcu, 8 Eylül'de sona erecek transfer döneminde 5 günle serbest kalma şansını kaçırıyor. Hollanda'dan 19 yaşında geldiği Karşıyaka'da 3 senedir forma giyen Okan'ı transfer etmek isteyen kulüp, bulunduğu lige göre yetiştiricik bedeli verecek.



Statü gereği Okan 3'üncü Lig'e giderse Karşıyaka 3 yıl için 45 bin, 2'nci Lig'den bir kulüple anlaşırsa 90 bin, 1'inci Lig'e imza atarsa 225 bin, Süper Lig'e transfer olursa 450 bin TL yetiştiricilik bedeli alacak.



Okan'ın geçen sezondan alacağının bulunması, yeni kulübünün KSK'ye yetiştiricilik bedeli ödemesine engel teşkil etmeyecek. Karşıyaka'dan 132 bin TL alacağı olan Okan, sözleşme yenilemek için yönetimin teklif ettiği 250 bin TL yıllık ücreti kabul etmeyip 400 bin TL istemişti. Geçen sezonun vazgeçilmezleri arasında yer alan Okan, yeşil kırmızılı formayı 25'i ilk 11 olmak üzere 30 maçta giymiş ve rakip fileleri 7 kez havalandırmayı başarmıştı.



KARŞIYAKA ÖDEMEDİ



Karşıyaka, transferinden para kazanmayı hedeflediği Okan Şahingöz konusunda davalık durumda bulunuyor. Gurbetçi futbolcunun Hollanda'daki kulübü Almare City, Karşıyaka'nın 2014'te oyuncuyla sözleşme imzalarken kendilerine yetiştiricilik bedeli ödemediği için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) açtığı davayı kazandı. Parasını alamayan kulüp, yeşil kırmızılıları FIFA Disiplin Komitesi'ne de şikayet etti. Karşıyaka'nın transfer yasağı kapsamındaki borçları arasında Okan'ın yetiştiricilik tazminatı da yer alıyor.



YARIN SAHAYA İNİYOR



Teknik direktörü Atilla Güneş'i 1 aylık ayrılığın ardından yeniden takımın başına getiren Karşıyaka, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak. Akşam saatlerinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde toplanacak futbolcular, sezonun ilk antrenmanını saat 19.30'da yapacak. İç transferde Okan, Cenk ve Ali Kemal haricindeki futbolcularıyla yeniden anlaşan Karşıyaka, 1 hafta İzmir'de çalışıp 24 Temmuz'da Afyon'a kampa gidecek.







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