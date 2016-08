Haber Kaynağı: DHA

Transfer yasağını açamayınca geçen sezondan 7 isimle yeniden anlaşan yeşil kırmızılılarda bu futbolculardan yalnız Mustafa Aşan, takımla kamp dönemi geçirdi. Zeki, İbrahim, Can, Behram ve Abdülhamit takıma sonradan katılırken geçen haftadan bu yana antrenmana çıkan Mahmut, henüz sözleşme yenilemedi.Teknik direktör Soner Tolungüç'ün Muğlaspor'la oynanan özel maçtan sonra yaptığı elemenin ardından kadrosunda 17 genç ve 7 tecrübeli isim bulunan Karşxıyaka'da hazırlık müsabakalarında yalnız Mustafa, Zeki ve Behram düzenli şans buldu. Hazır olmayan İbrahim ve Abdülhamit, son Muğla karşılaşmasında 2'nci yarıda sahaya çıkarken Can ve Mahmut ise henüz hiç forma giyemedi. Bugsaşspor randevusunun son provasını pazartesi günü U19 takımla yapacak Karşıyaka'da bu maçta sahaya as kadronun çıkması bekleniyor.