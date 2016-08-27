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    • Karşıyakalı oyuncular hazır değil

    Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup maratonuna haftaya Bugsaşspor deplasmanıyla başlayacak olan Karşıyaka'da teknik heyeti, takımdaki tecrübeli isimlerin tam hazır olmaması endişelendiriyor

    27 Ağustos 2016 Cumartesi 16:13
    Karşıyakalı oyuncular hazır değil
    Transfer yasağını açamayınca geçen sezondan 7 isimle yeniden anlaşan yeşil kırmızılılarda bu futbolculardan yalnız Mustafa Aşan, takımla kamp dönemi geçirdi. Zeki, İbrahim, Can, Behram ve Abdülhamit takıma sonradan katılırken geçen haftadan bu yana antrenmana çıkan Mahmut, henüz sözleşme yenilemedi.

    Teknik direktör Soner Tolungüç'ün Muğlaspor'la oynanan özel maçtan sonra yaptığı elemenin ardından kadrosunda 17 genç ve 7 tecrübeli isim bulunan Karşxıyaka'da hazırlık müsabakalarında yalnız Mustafa, Zeki ve Behram düzenli şans buldu. Hazır olmayan İbrahim ve Abdülhamit, son Muğla karşılaşmasında 2'nci yarıda sahaya çıkarken Can ve Mahmut ise henüz hiç forma giyemedi. Bugsaşspor randevusunun son provasını pazartesi günü U19 takımla yapacak Karşıyaka'da bu maçta sahaya as kadronun çıkması bekleniyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 2nci, Lig, Kırmızı

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