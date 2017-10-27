Manisaspor:1–Hatayspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Grandmedical Manisaspor, evinde konuk ettiği Hatayspor’u 1-0 mağlup ederek adını son 32 takım arasına yazdırdı. 19 Mayıs Stadı’ndaki karşılaşmanın tek golünü 55. Dakikada Bakaki attı

Erkan Kart- 7. Dakikada Hatayspor atağında Ömer Tunç’un ceza sahası dışından ortasına yükselen Mehmet’in kafayla vurduğu top üst direkten döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

34.Dakikada Manisaspor atağında Bakaki’nin ceza sahası dışında pasında topla buluşan Fahri’nin kaleye çektiği şut kalecide Ömer’de kaldı.

53.Dakikada Hatayspor atağında ceza sahası dışından Mehmet’in verdiği pasla röveşataya çıkan Oğuz Kocabal’ın kaleye gönderdiği topu Göktuğ son anda çeldi.

55.Dakikada Manisaspor öne geçti. Ceza sahası içerisinde Zahit’in kafayla aşırdığı topa Bakaki şık bir voleyle topu Hatayspor filelerine gönderdi: 1-0.

61.Dakikada Hatayspor’da Köksal’ın ortasına Mehmet iyi yükselip kafayı çaktı, Manisasporlu Ümit Yasin topu son anda çizgiden çıkardı.



Kalan dakikalarda her iki takımda yakaladıkları gol frsatlarından yararlanamadı ve maçı 1-0 ev sahibi Manisaspor kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.





STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Arkın Akgöl (xx), Sezgin Çınar (xx)

GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Göktuğ (xx) – Hüseyin (xx), Sebaihi (xx), Mikic (xx), Akın (xx) (Dk. 67 Atiemwen xx), Ümit Yasin (xx), Fahri (xxx) (Dk. 90 İsmail Haktan), Asım (xx), Zahit (xx) (Dk. 76 Metin Yüksel x), Ömer (xx), Bakaki (xxx)

HATAYSPOR: Ömer Alıcı (x) - Mehmet Tayfun (xx), Soner (xx), Oğuz Kocabal (xx) (Dk. 63 Hamza x), Ömer Kızıldağ (x) (Dk. 84 Sadi), Mehmet Albayrak (xx), Yılmaz (x), Köksal (xx), Ömer Tunç (x), Sergen (x), Oğuz Kaan (x) (Dk. 74 Taha x)

GOL: Dk. 55 Bakaki (Grandmedical Manisaspor)

SARI KARTLAR: Soner, Yılmaz, Hamza (Hatayspor)



