Menemen Belediyede tek hedef galibiyet

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Menemen Belediyespor, ligin 13. Haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayseri Erciyesspor maçı hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı son antrenmanla tamamlayarak Kayseri'ye gitti

Erkan Kart-Teknik Direktör Suat Kaya, yönetiminde tesislerde son çalışmasını yapan Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Mazlum Demir, özel idman proğramıyla çalışmalarını sürdürürken, Tayfun Aydogan, Gökhan Sinanoğlu ve geçtiğimiz hafta sonu evinde oynadığı Ankaragücü karşılaşmasında oyunun son 10 dakikasında aşil tendonu kopmasına rağmen oyuna devam eden kaleci Bayram olgun yer almadı. Bugün saat 13.30 oynanacak karşılaşmada 18 kişilik kafilede Ankaragücü karşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Gökhan Ünal yer almazken kadroda, Ömer Alıcı, Amir Güren, Ersin Aslantuğ, Samet Günhan, Alberk Koç, İbrahim Dağaşan, Abdullah Topkara, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Mert Hakan Yandaş, Veli Çetin, Tayfur Emre Yılmaz, Efe Karaoğlu, Mustafa Şen, Murat Erdemir, Özkan Toprak, Erman Kılıç ve Mehmet arı yer aldı. Teknik direktör Suat Kaya" Bizim için çok önemli sayılan bir deplasmana gidiyoruz. Hedefimiz 3 puan alarak İzmir'e mutlu dönmek. Sakat ve cezalı oyuncularımızın çokluğu bizi tabiki etkiliyor ama kadromuzda yer alan oyuncularımızada sonuna kadar güveniyoruz. Bizim için en iyi sonuç olan galibiyet ile sahadan maç sonu ayrılmak tek hedefimiz" diye konuştu. Bugün saat 13.30 Kayseri Atatürk Spor Kompleski yanında bulunan açık sahada oynanacak karşılaşmada Şeref Taştan, Ayhan Arısoy, Emin Barlas hakem üçlüsü görev alacak.