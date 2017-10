Menemen Belediyespor haftayı 3 puanla tamamladı

Menemen Belediyespor, Bergama sahasında konuk ettiği Kastamonuspor 1966’yı zorlu bir mücadele sonunda 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı

Erkan Kart- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da liderlik koltuğundan geçen hafta Afjet Afyonspor’a 2-1 yenilerek veda eden Menemen Belediyespor, Bergama sahasında konuk ettiği Kastamonuspor 1966’yı zorlu bir mücadele sonunda 2-1 mağlup ederek, haftayı grubunda Lider Keçiörengücü’nün 1 puan arkasından 18 puanla ikinci sırada tamamladı. İzmir ekibinin gollerini 34'üncü dakika ve 63. Dakikada Samed Ali kaydetti.



Maç dakikaları:



12. Dakikada Kastamonuspor atağında Ömer Can sağdan ceza sahasına ortaladı. Muhammet Haşim'in ön direk altı pas çizgisi köşesinden vuruşunda Veli son anda topa ayak koyarak kornere gönderdi. Korner atışı sonuç getirmedi.

16. Dakikada Mustafa Şen orta alanda Taşkın’ı topla buluşturdu bu futbolcunun ceza sahasındaki Gökhan Ünal'a derinlemesine pasında Gökhan ceza sahası içinde yerden sert vurdu kaleci Bekir topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

26. Dakikada Menemen atağında Mustafa sağdan kesti, ceza sahasındaki Gökhan Ünal'ın kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

34. Dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Veli'nin ceza sahasından orta sahaya kadar sürdüğü ve ceza alanına doldurduğu topa kaleci Bekir ve Samet Ali birlikte yükseldi. Son olarak Samet’in yüzüne çarpan top defansın bakışları arasında filelere gitti: 1-0.



İlk yarı bu skor ile son buldu.



64. Dakikada Menemen Belediyespor atağında Mustafa sol kanatta topla buluştu Kastamonu futbolcuları Mustafa’nın topu elle kontrol ettiğiini idda ederek hakeme itiraz etti. İtirazlara aldırmayan maçın hakemi oyunu devam ettirdi. Mustafanın Ceza sahası içine ortaladığı topu boş pozisyonda bulunan Samet Ali filelere gönderdi: 2-0.

71. Dakikada oyuna ikinci yarı Gökhan Ünal’ın yerine oyuna giren Kerem sağdan aldığı topla ceza sahasına girerek sert vurdu, top üstten dışarı gitti.

80. Dakikada Menemen atağında soldan Yasin'in orta şut karışımı vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

86. Dakikada konuk takımdan Tayyib sağdan ceza alanına ortaladı, kale önündeki Ömer Can topu kafayla filelere yolladı: 2-1. Kalan dakikalarda her iki takımında atakları sonucu değiştiremeyince karşılaşma Menemen Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



STAT: Bergama 14 Eylül

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Osman Kozan (xx), Ufuk Uğurlu (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx) - Semih (xxx), Yasin (xxx), Veli (xxx), Gökhan Sinanoğlu (xx), Taşkın (xxx), Samet Günhan (xx) (Dk. 84 Cihan (x), Murat (xxxx), Mustafa (xxx) (Dk. 90 Eren (x), Samed Ali (xxx), Gökhan Ünal (xx) (Dk. 46 Kerem xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (x) - Faruk (xx), Erkan (x), Doğan Can (xxx), Ümit (x), Ali Kuçik (xx) (Dk. 64 Savaş xx), Çağrı (xxx), Ömer Can (xx), Alican (xx), Muhammet Haşim (xxx) (Dk. 80 Tayyib x), Youssef (x) (Dk. 54 Ferit x)

GOLLER: Dk. 34 ve 63 Samed Ali (Menemen Bld) - Dk. 86 Ömer Can (Kastamonuspor)

SARI KARTLAR: Veli (Menemen Bld) - Erkan, Ömer Can, Alican (Kastamonuspor)