Menemen Belediyespor'un adı değişti

Şirketleşme kararı alan Menemen Belediyespor'un yeni ismi Menemenspor A.Ş. oldu.

Menemen Belediyespor'un adı değişti
21 Aralık 2018 Cuma 13:33

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor şirketleşme kararı aldı.

Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin, futbolda bundan sonra Menemenspor A.Ş adıyla faaliyet göstereceklerini açıkladı. Her büyüyen kulübün şirketleştiğini ifade eden Tahir Şahin, "Göztepe ve Altınordu örneklerinden yola çıkıp genel kurul kararı ile şirketleşme yoluna gittik" şeklinde konuştu.

Böyle bir yapılanmanın artık şart olduğunu vurgulayan Şahin, "Altyapısıyla, spor okullarıyla ve A takımın başarılı performansıyla bu karar kaçınılmaz oldu. Altınordu modeliyle özleştirdiğimiz tesislerimizde birçok sporcu faaliyet gösteriyor. Köylerimizdeki halı sahalarda çocuklarımız buralara gelmeden futbol eğitimi alıyor. Mevzuatların gereğince sadece futbolda şirketleştik. Büyüyerek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #menemen #menemen belediyespor #menemenspor
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