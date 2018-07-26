Menemen'den tatsız prova

Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 2'nci Lig temsilcisi Menemen Belediyespor, Gazişehir Gaziantep'le oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-1 kaybetti

Menemen'den tatsız prova
26 Temmuz 2018 Perşembe 14:24

Teknik direktör Suat Kaya tüm futbolcularına şans verirken, en kısa zamanda hazır hale geleceklerini söyledi. Genç bir kadroya sahip olduklarını belirten Kaya, "Çok sıkı çalışıyoruz. Gazişehir Gaziantep'le oynadığımız maçta eksikliklerimizi daha iyi gördük. Her geçen gün toparlanıyoruz. Sezona en iyi şekilde başlangıç yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Göztepe'nin hayali Mario Gomez
Sonraki Haber
Karşıyaka'da İskender ümitli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.