Menemen galibiyetle başladı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Menemen Belediyespor, Amed Sportif Faaliyetler'i kendi sahasında 2-1 yenerek grup maçlarına galibiyet ile başladı

Erkan Kart- Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Menemen Belediyespor, Amed Sportif Faaliyetler'i kendi sahasında 2-1 yenerek grup maçlarına galibiyet ile başladı.



Maç dakikaları:



10. Dakikada gelişen Menemen Belediyespor atağında Mustafa'nın sağdan ortasında kale önündeki Erman, defans oyuncularına rağmen zor posizyonda topa ayak koyarak, filelere gönderdi: 1-0.



14. Dakikada sağdan Erman'ın ortasında ceza sahasında bom boş pozisyondaki Tayfur Emre, net pozisyondan faydalanamadı.



25. Dakikada Amed Sportif skoru eşitledi. Yusuf sol kanattan ortaladı, arka direkteki Ekin'in vuruşunda yan direkten dönen topa Ahmet dokundu: 1-1.

60. Dakikada Veli'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa, yaklaşık 27 metreden şık bir vuruşla kaleci Leven'i avladı:2-1.



71. Dakikada sağdan Efe'nin ceza alanına ortasında Ahmet Arı dokundu, top az farkla üstten aut'a çıktı.

74. Dakikada Mustafa'nın sağdan ortasında arka direkteki Ahmet Arı, kafayı vurdu. Kaleci Levent topu çizgiden çıkardı. Kalan dakikalarda her iki takımın atakları sonuç vermeyince Menemen Belediyespor, rakibini 2-1 mağlup ederek grup maçlarına galibiyet ile başladı. Menemen Şehir Stadı'nda Ametsporlu taraftarlar açık tribün bölümüne Menemen Belediyespor taraftarı biletlerini alarak girip maçı takip ettiler. Polis güvenlik olarak ek tedbirler aldı. Maç sonu ve içinde olay çıkmadı.



Stat: Menemen İlçe



Hakemler: Emre Malok, Emin Yıldırım, Bilal Gölen



Menemen Belediyespor: Ömer Alıcı, Efe Karaoğlu, Veli Çetin, Yasin Güreler, Alberk Koç, Mustafa Şen (Dk. 84 Özkan Toprak), İbrahim Dağaşan, Ertuğrul Arslan, Abdullah Topkara, Erman Kılıç (Dk. 63 Samet Günhan), Tayfur Emre Yılmaz (Dk. 46 Ahmet Arı)



Amed Sportif Faaliyetler: Levent Taşkın, Hakan Ateş, Şevket Güngör, Koray Şanlı, Erhan Eren, Tekin Adar, Ercan Çapar, Mansur Çalar (Dk. 73 Emre Tekin Pınar), Yusuf Yağmur (Dk. 85 Abdullah Çetin), Mehmet Sıddık İstemi (Dk. 64 Ercüment Balıkcı), Ahmet Güven



Goller: Dk. 10 Erman Kılıç, Dk. 59 Mustafa Şen (Menemen Belediyespor), Dk. 26 Ahmet Güven (Amed Sportif Faaliyetler)



Sarı kartlar: Dk. 16 Erhan Eren, Dk. 90 Ercüment Balıkcı (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 78 Efe Karaoğlu, Dk. 90+2 Veli Çetin (Menemen Belediyespor)